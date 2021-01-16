【寒冬天氣】再有冬季季候風今晚抵港　本港明日顯著轉冷深夜氣溫急跌至8度【內附未來9日天氣】

▲ 再有冬季季候風今晚抵港，本港明日顯著轉冷深夜氣溫急跌至8度。

本港近日稍有回暖，不過今晚再有一股冬季季候風抵港，明日天氣再顯著轉冷，氣溫將跌至最低12度，至下周一(18日)進一步跌至最低10度，下周中期將有雨，屆時氣溫將稍為回升至介乎14度至19度。

天文台至今日(16日)上午10時許錄得18.8度，預料今日氣溫回升至最高21度。不過天文台表示中國東南部氣壓正上升，預料冬季季候風將於今日稍後抵達廣東沿岸並逐漸增強，本港明日天氣將顯著轉冷。

天文台預測，今日大致天晴及乾燥，日間部分地區能見度較低，吹和緩東風，稍後風勢逐漸增強；未來2、3日亦大致天晴，明日晚上顯著轉冷，氣溫介乎12度至17度，市區至周一(18日)零時僅錄得12度，新界地區再低2、3度，當中打鼓嶺8度、上水9度，而大埔、沙田及將軍澳亦僅10度。

天文台又指，一道雲帶將於下周中後期抵達，本港下周三起至周末多雲、有一兩陣雨，氣溫介乎14度至19度：周日部時間有陽光，早晚清涼，氣溫介乎15至19度。

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責任編輯：陳正怡