【無品鄰居】港媽投訴鄰居門口放鞋阻出入　惡鄰居反擊貼紙條霸地盤

▲ 有港媽早前投訴鄰居把鞋放近門口，其後鄰居便在門口貼紙條「霸地盤」。

有人習慣把鞋放出屋企門口走廊位置，不但阻礙鄰居出入，而且在疫情下恐有播毒危機。近日有港媽在社交媒體指，早前投訴鄰居把鞋放近門口防礙出入，其後鄰居便在門口貼上紙條「霸地盤」。

該名港媽本周四於facebook群組「北區之友 Friends of North District 」發帖，表示鄰居長期將鞋放在門口，而且放近她家門口那邊，她曾因此向管理處投訴。直至近日鄰居作出了「反擊」︰

佢仲痴張貼紙喺地下話呢2x2格磚位係方便佢出入，覺得唔會阻到我哋，但明明已經佔咗我哋屋企門口嘅一半……

投訴後貼紙條「霸地盤」

從她上載的照片可見，鄰居將一對白色的鞋放置在兩家人的門口之間。她投訴後，鄰居就在地下4塊磁磚貼紙條，寫上︰

本A單位只期盼出入至少有二格x二格磚位作出入站立開門的空間，相信並不會防礙別單位人士出入，敬希尊重！

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港媽指管理處對此沒多理會，因此向網民求助有何對策。她在留言補充，疫情之初他們會放鞋在門口吹一陣，但強調「會整齊拍好拍齊我哋門口」，後來鄰居卻向管理處投訴他們在門口放鞋，港媽大呻「同時佢又繼續咁擺自己對鞋，呢下先最嬲」。她認為︰

其實大家拍牆擺，根本就無問題（佢硬係覺得條路係佢）。

向管理處投訴沒效用

他們已沒放任何東西在門口，可是今次鄰居卻在地下「貼紙霸地盤」。港媽稱管理處曾向鄰居了解，對方只說「出入正常都係靠門柄位㗎啦，我點會阻到佢哋」，港媽反駁︰

我有小朋友，要打開晒度門拎BB車出去，同埋幫小朋友著鞋唔在講，就算大家都係一個人住都唔會咁霸地盤卦……

網民批評鄰居自私，有感鄰居明顯要跟港媽作對，認為「就算真係放出面，都可以整齊啲放入啲」。另外，有網民發現鄰居放在門口的是護士鞋，表示「護士鞋小心多菌」，亦有不少網民提供意見給港媽。

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責任編輯︰王明芳