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【Signal死機】方保僑料下載量已過億 須先解決容量問題

社會 11:31 2021/01/16

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熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

通訊軟件私隱危機引發用戶「大遷移」。（法新社圖片）

WhatsApp早前要求用戶在2月8日前，接受全新的私隱條款，否則帳戶將會被停用，引來大批用戶不滿。而WhatsApp的舉動更引發「移民潮」，香港用戶紛紛轉會使用Signal。在Signal的下載量暴增4200%的情況下，Signal在香港時間昨（15日）11時起出現技術故障，用戶未能發送訊息。同時WhatsApp宣布將暫緩政策更新至5月，詳情即看：【下一頁】

記者也嘗試在Signal上傳送訊息，惟直至早上11時，服務依然未恢復正常，訊息依然未能傳送字樣。「Signal死機」詳情即看：【下一頁】

Signal在官方Twitter上表示，由於本周每日下載量都以創紀錄的速度不斷增加，Signal目前已不斷增加新服務器和增加容量，但今天卻超出了預期，數以百萬計的新用戶正在發送訊息。

近日由於WhatsApp私隱問題，令Signal下載量急增，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向TOPick指Signal在1月12日的下載量一晚由1千萬變5千萬用戶，「只是Android手機，唔死server都難」，預料至今應該已過億下載量。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指很多用戶剛使用Signal，今次事件未必令人立即「棄用」。（資料圖片）

他表示下載量急增不是只是香港問題，而是全世界用戶的問題，其中要解決是容量，因為不只是美國，而是全世界的問題。有消息指Signal將搬去Google server，以擴大容量問題，以及可以支撐全世界用戶。他相信很多Signal用戶都是剛開始使用，未太適應，未必影響人對其信心。

至於「死機」會持續多久，他相信一、兩日內可以慢慢恢復正常，不過是否可以流暢地使用則仍未知道，例如昨晚他都未可將手機版接駁上網頁版。

他表示WhatsApp的加密技術不錯，不過出現信心問題，除了Signal外，Telegram的加密技術也好，用戶也可以考慮。

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記者：伍瑋瑋

 

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