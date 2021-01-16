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【新冠疫苗】許樹昌料政府洽購700萬劑疫苗將分6次抵港　估計2月底接種機會高

社會 11:15 2021/01/16

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（經濟日報資料圖片）

港府今個月初接獲復星/德國BioNTech新冠疫苗的緊急使用申請，專家顧問委員會將於周一開會審議。疫苗顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日(16日)表示前日接獲疫苗廠資料，審視後或需再向藥廠索取更多資料，相信2月底為市民接種機會高。

疫苗顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日接受商台節目訪問時表示，復星/德國BioNTech已提交其新冠疫苗所有資料，或成最先可供接種的疫苗；而政府訂購的700多萬劑將分6次來港，每次約100萬。

許樹昌及後稱，委員會這2天會檢視疫苗廠提供的資料，下周一將會討論BioNTech疫苗，相信2月底開始為市民接種的機會高；因應香港確診個案不及歐美多，故本港不會效法部分海外國家做法，為提高疫苗接種率，延後第二劑接種時間，避免影響疫苗效力。

他指，BioNTech疫苗需於負70度以下儲存，稀釋後6小時內要接種，建議活動能力高的長者可以到社區會堂接種，政府亦可以上門為院舍長者接種。

對於挪威最近有至少23人接種BioNTech疫苗後死亡，許樹昌直言，相關資料是從傳媒得知，如果藥廠提供的數據未有涵蓋有關事件，委員會會向藥廠索取補充資料。

他稱，有國家已研究要求旅客接種疫苗後可以登機，接種可能對旅行公幹有幫助，亦有可能接種後可豁免檢疫，呼籲市民接種。 

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責任編輯：陳正怡

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