【犯罪現場】藍可兒離奇死亡懸案拍成紀錄片　一連四集2月Netflix上架

▲ 藍可兒離奇死亡懸案拍成紀錄片,一連四集2月於Netflix上架。

轟動一時的「藍可兒事件」距今已經將近第8年,加拿大港裔女生藍可兒於2013年被發現全裸離奇死於洛杉磯塞西爾酒店(Cecil Hotel)的天台水缸,案件疑點重重,至今仍未能破案。Netflix將這宗案件拍攝成一連四集的紀錄片《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》(Crime Scene: The Vanishing at The Cecil Hotel),並將於2月10日於全球Netflix上架。

串流平台Netflix過去推出不少經典案的紀錄片,最近宣佈即將於2月10日上架全新製作紀錄片《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》(Crime Scene: The Vanishing at The Cecil Hotel),一連四集講述發生於2013年洛杉磯塞西爾酒店內的「藍可兒事件」。

【Netflix電影】5歲女童被逼嫁中年男遭虐打強暴 印度電影揭童養媳社會問題

▲ Netflix紀錄片將於2月10日上架。(截圖)

紀錄片除了會解構案件發生地點與過程,還找來調查人員、酒店員工、其他住客等人接受訪問,希望能夠為這宗懸案盡量還原真相。

【Netflix紀錄片】好爸爸另結新歡狠心殺妻女釀三屍四命 《美國殺人檔案》公開案件細節

「藍可兒事件」發生於2013年,當年21歲的藍可兒從成長地加拿大獨自一人到美國洛杉磯旅遊,入住位於市中心的賽西爾酒店。1月26日抵達當地後,藍可兒每日都與家人保持聯繫,直到1月31後開始失聯。

其家人報警後,洛杉磯警員苦尋無果,最後在2月19日因一名酒店住客投訴酒店水壓過低以及水中有異味,酒店派人到天台檢查水箱時,發現一具全裸屍體在內,頭部向下身體異常扭曲。最後憑著屍體上的胎記,警方確認其身份就是藍可兒。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【Netflix紀錄片】《養虎為患》Joe控訴被獄警性侵 聲稱清白求美國總統特朗普特赦

雖然警方曾於2月13日公開藍可兒生前在酒店電梯內的閉路電視影片,藍可兒在電梯內跳出跳入,又做出奇怪的動作,有時感覺又在躲藏,非常怪異。另外,酒店前往天台的路上本應上鎖,正常持有鎖匙的酒店員工才能前往,而且藍可兒屍體全裸,死狀離奇,當中存有許多疑點。

【淫亂富豪】億萬富商「狂歡島」性侵逾40名女童 Netflix紀錄片揭受害人恐怖經歷【有片】

不過當地警方最後推斷藍可兒患有躁鬱症傾向,另外又有揣測藍可兒罹患思覺失調症抑或解離性身分疾患,而由於屍體上未有明顯傷痕,驗屍官推斷藍可兒是死於「意外」。但由於案件疑團太多,警方最後認為無案可查而終止調查,令「藍可兒事件」成為了世紀懸案。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:https://bit.ly/3bebLM2