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【脹爆現身】周杰倫脹爆發福被嘲似萬梓良 網民：做乜肥成咁？

娛樂 11:54 2021/01/16

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投資3億元台幣（約8,300萬港元）並由周杰倫監製，老婆昆凌與曹佑寧等人主演的賽車電影《叱咤風雲》，日前在台中首映。現場名車林立，但網民的焦點就放在周杰倫身上，全因他的脹爆身形嚇壞觀眾。

周杰倫出席新電影宣傳，身形脹爆。（Facebook圖片）

周杰倫曾於2005年演出電影《頭文字D》，飾演主角藤原拓海，飄車技術一流。相隔15年，他就再演車神，但就以客串形式出演，主力為電影任監製，而老婆昆凌在電影中就反而有不少飛車場面。

雖然周杰倫與昆淩夫妻合作引來不少話題，不過當日最爆的話題是周杰倫發福不少的身形，連曾與他合作拍《頭文字D》的杜汶澤也在Facebook出帖指：「唔通呢個就係傳說中嘅『秋名山肥仔車神』？聽人講有錢就是任性！難道我是因為窮所以才有好身形？」

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之後有不少網民留言回應指：「做乜肥成咁？」、「明明以前好Fit」，「杜生你教下佢啦」等，另亦冇不同網民指發福後的周杰倫似足萬梓良、發福後的朱孝天、韋家雄及東尼大木等。

其實從照片可見，周杰倫的身形還未肥得驚嚇，但臉部就明顯脹大不少，看來要好好Keep Fit才可保持以往靚仔形象。

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另外，內地偶像組合TFBoys成員王俊凱，今次也為《叱咤風雲》客串與周杰倫賽車。他在微博上載影片，表示周杰倫為答謝他友情演出，便送上「神車」AE86，令他大感興奮：「真的太驚喜了，感謝杰倫哥，這段電影沒白去客串，AE86追不上我現在的心跳，以後的豆腐由我來守護」可見周杰倫非常大方。

同場加映：郭富城專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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