【取消年宵】取消全港年宵市場憂花墟迫爆 　消息：政府研究各區設濕貨年宵

▲ 全港年宵市場取消，消息指政府研究各區設濕貨年宵。

港府上周五（8日）宣布取消今年全港年宵市場，引起大批花農及檔主不滿。據悉，港府改變態度，正研究改為在全港各區都設置濕貨年宵，消息指希望盡量令「市民買到花，又不會爆疫」。

消息人士指，除了維園外，不同區份每年都會在運動場內設年宵市場，所以政府也循此方向研究重推花市的可能性，「球場有咁上下大，到底攤檔可不可擺疏一點？人流控制得好一點？」

湧往旺角購花 反添播毒風險

農曆年宵市場向來是本地花農銷售年花的一大渠道，原定於下月6至12日在全港15個地點舉行，為期7天，但政府因應疫情未止，上周五突決定「煞停」全港年宵。本地花農猶如晴天霹靂，不滿當局決定，食環署本周一（11日）與業界商討後續安排不果，更有花農提早離場。

▲ （資料圖片）

據了解，港府今次態度軟化，重新研究重開年宵市場，按原定安排供花農及檔主如期賣年花，是擔心沒有年宵市場的情況下，大批湧到市民旺角花墟買花，一樣造成人群聚集，令傳播病毒的風險提高。

漁農界立法會議員何俊賢表示，若政府可重開年宵，檔數、規模等應維持不變，但檔與檔之間的間距、場內人流管制、防疫措施等，當局可諮詢政府專家顧問，及與業界商討，例如增設消毒隧道，或考慮要求檔主在年宵開鑼前要做檢測、市民入場要使用「安心出行」應用程式等。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：葉紹堅、陳曉瑩