【新冠疫苗】政府專家周一審視BioNTech疫苗 　將要求接種人士以日記記錄副作用

▲ 挪威有多名長者接種BioNTech疫苗後死亡。（外電圖片）

本港最快下月可展開新冠疫苗接種，疫苗顧問專家委員會成員、港大專家孔繁毅透露政府將成立臨床專家委員會，檢視疫苗的安全性及副作用，擬要求接種者以日記形式記錄副作用，分析會否誘發本身病患等。

港府疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅今日(16日)接受港台節目《星期六問責》時表示，政府將成立臨床專家委員會，檢視疫苗的安全性及副作用，並要求讓接種人士以日記寫低發燒及傷口痛等相關副作用。

他稱，臨床專家委員會及後會再進行數據分析，包括是否誘發本身病患等，如有需要會暫時中止接種，但認為不少相關情況與疫苗無關。

對於近日挪威有多名長者接種BioNTech疫苗後死亡的個案，孔繁毅認為要審視是否疫苗產生的副作用直接導致死亡，或是疫苗誘發長期病患，委員會星期一將開會審視BioNTech疫苗，強調會確保安全有效。

他稱，不能一刀切指長者適合哪款新冠疫苗，有部分身體較好及較活躍的長者，會去好多地方甚至出國，亦有部分有嚴重長期病患，要視乎本身情況去決定選擇不同保護率及副作用的疫苗。

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責任編輯：陳正怡

