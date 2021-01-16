【不斷更新】「包山王」黎志偉今日挑戰坐輪椅攀登如心廣場　下午5時半已抵65樓坦言中途陣風大一度憂須中斷

▲ 黎志偉今日挑戰攀登如心廣場為病人籌款。

輪椅攀登者、前「包山王」黎志偉今日(16日)挑戰在輪椅上攀登高約320米的荃灣如心廣場，今早10時許起步，以推拉模式慢慢向上攀登，攀爬7個小時後抵達如心廣場65層隔火層。是次活動為香港大學矯形及創傷外科學系籌款購買「機械腳」等復康儀器，幫助脊髓損傷患者及行動不便的病人。

【17:35】黎志偉進入第二防火層後，工作人員即為其披上保暖層。他稱攀爬至40多樓時因陣風大，上下懸繩纏綿數圈，接近未能前進，情況比自己想像中惡劣，一度擔心就此中斷，幸一直與朋友在線溝通及叫自己冷靜。

他又指，第一防火層起步後首20米爬得慢，因陣風大亦感「無嘢揸手」的感覺，直至吹近玻璃外牆時才可解開纏繞的懸繩。

不過黎志偉指，去到40、50層時右手手指及手掌尉抽筋，需不時垂手舒緩，近第二層約10米時雙手更已無力拉繩，感到相當辛苦。

他亦笑言，至攀爬中段時已適應高度，現時縱然感到辛苦，直言都已爬至60多層，會持續攀登，希望7時前可登頂。

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【17:29】黎志偉已抵達65樓的第二防火層轉線位，由工作人員於防火層吊臂外圍，協助黎志偉進入防火層。

大會表示至今已籌250萬元。

【17:11】黎志偉至今已攀爬近7個小時，至今已接近攀登225米，並逐步靠近第二防火層，現場所見風勢似已轉弱，黎志偉向上攀爬時亦不時垂下雙手休息。

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【15:55】黎志偉再透過fb自拍直播，表示現正處於約50多層的位置，提到較早前風勢大，懸吊的繩糾纏一起，形容是「失控狀態」，幸好可靠近玻璃牆處理有關問題，又希望待會風勢可減弱，天黑前就可登頂。

他稱，現時戴上的新手套已爛，待會攀至第二防火層須作更換；又指早前於第一防火層時左臂感抽筋，當時「好似打拳一樣，一上到去有2人幫忙按摩」。

【15:28】黎志偉已攀登逾150米，已過如心廣場一半高度，現場風勢時強時弱，黎志偉早前亦趁風勢轉弱時向上攀爬，現時於外牆稍作休息及補充能量。下一個檢查站將達60樓的位置。

大會表示，至下午3時已獲逾247萬元捐款。

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【14:29】黎志偉於離地面不足150米的位置停頓，手亦扶著外牆，疑受現時風勢轉大影響，暫未見繼續向上攀登，至今已攀爬逾4小時。

【13:35】黎志偉於隔火層休息過後，再次起步向上攀登，惟現場風勢轉強，黎志偉攀登期間輪椅於外牆位置時有旋轉。

是次活動除了屬黎志偉個人的世界性挑戰，更為港大矯形及創傷外科學系籌款300萬元，大會表示至下午1時已獲逾222萬元捐款。

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【12:18】黎志偉抵達31樓隔火層，換言之已攀登120米，已超越2016年攀登獅子山的約100米高度。他於隔火層休息受訪時直言，是次攀登感覺較想像中累及辛苦，形容平時練習未曾試過高空懸墜100米繩，故過程似是一手舉啞鈴、另一手向上升，又指「條繩彈下彈下，好似笨豬跳」，最後5米、10米亦花更多時間攀爬。

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他稱，手掌已有手泡，已抑制自己均速攀登，而位處30多層高度亦較自己想像中鎮靜，提到自己已較部分朋友想像中好，雖腳坐輪椅，惟仍有雙手可用，此亦成為動力勉勵自己向上攀爬。按此即看直播。

【11:30】黎志偉稍作休息及進食能量補充品，並透過facebook直播稱透個大廈玻璃外牆可見位於大帽山的天氣雷達站，笑言稍後將攀至與大帽山天氣雷達站相同高度。

他又提及，位處現時高度尚可接受，惟早前曾於80多樓向下望時自覺有點驚。他稱，聽到樓下有街坊跟他打氣。

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【11:14】黎志偉已達50米檢查站

【10:15】主辦單位宣布攀登活動正式開始，黎志偉於如心廣場低層起步；主辦單位指黎志偉是次將以推拉模式，逐次慢慢攀登，料下午5時30分前「登頂」

「城市攀登300+」活動原定於上周六（9日）舉行，惟因天氣未如理想，延至今早進行。輪椅攀登者、前「包山王」黎志偉今日上午起步挑戰於輪椅上攀登高約318.8米的荃灣如心廣場，高度與法國的埃菲爾鐵塔相若，更是世界首位輪椅人士攀登摩天大廈。

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記者：陳正怡