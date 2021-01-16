【不斷更新】「包山王」黎志偉今日挑戰坐輪椅攀登如心廣場　大會指至今已獲逾222萬元捐款

▲ 黎志偉今日挑戰攀登如心廣場為病人籌款。

輪椅攀登者、前「包山王」黎志偉今日(16日)挑戰在輪椅上攀登高約320米的荃灣如心廣場，今早10時許起步，以推拉模式慢慢向上攀登，至2小時後左右抵達如心廣場31層隔火層，已超越早年攀登獅子山的高度。是次活動為香港大學矯形及創傷外科學系籌款購買「機械腳」等復康儀器，幫助脊髓損傷患者及行動不便的病人。

【14:29】黎志偉於離地面不足150米的位置停頓，手亦扶著外牆，疑受現時風勢轉大影響，暫未見繼續向上攀登，至今已攀爬逾4小時。

【13:35】黎志偉於隔火層休息過後，再次起步向上攀登，惟現場風勢轉強，黎志偉攀登期間輪椅於外牆位置時有旋轉。

是次活動除了屬黎志偉個人的世界性挑戰，更為港大矯形及創傷外科學系籌款300萬元，大會表示至下午1時已獲逾222萬元捐款。

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【12:18】黎志偉抵達31樓隔火層，換言之已攀登120米，已超越2018年攀登獅子山的約100米高度。他於隔火層休息受訪時直言，是次攀登感覺較想像中累及辛苦，形容平時練習未曾試過高空懸墜100米繩，故過程似是一手舉啞鈴、另一手向上升，又指「條繩彈下彈下，好似笨豬跳」，最後5米、10米亦花更多時間攀爬。

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他稱，手掌已有手泡，已抑制自己均速攀登，而位處30多層高度亦較自己想像中鎮靜，提到自己已較部分朋友想像中好，雖腳坐輪椅，惟仍有雙手可用，此亦成為動力勉勵自己向上攀爬。按此即看直播。

【11:30】黎志偉稍作休息及進食能量補充品，並透過facebook直播稱透個大廈玻璃外牆可見位於大帽山的天氣雷達站，笑言稍後將攀至與大帽山天氣雷達站相同高度。

他又提及，位處現時高度尚可接受，惟早前曾於80多樓向下望時自覺有點驚。他稱，聽到樓下有街坊跟他打氣。

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【11:14】黎志偉已達50米檢查站

【10:15】主辦單位宣布攀登活動正式開始，黎志偉於如心廣場低層起步；主辦單位指黎志偉是次將以推拉模式，逐次慢慢攀登，料下午5時30分前「登頂」

「城市攀登300+」活動原定於上周六（9日）舉行，惟因天氣未如理想，延至今早進行。輪椅攀登者、前「包山王」黎志偉今日上午起步挑戰於輪椅上攀登高約318.8米的荃灣如心廣場，高度與法國的埃菲爾鐵塔相若，更是世界首位輪椅人士攀登摩天大廈。

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記者：陳正怡