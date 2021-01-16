【整容上癮】13歲起整容逾百次致記憶衰退留永久疤痕　16歲少女剖白：我不怕痛我怕醜【多圖】

▲ 16歲網紅自13歲起整容，至今已逾百次，並引發後遺症。

為了美麗，有女生會選擇整容。上海一名16歲網紅自爆，由13歲開始整容，兩三年間已經歷逾百次手術，花費數百萬元人民幣。現時她擁有渴望已久的「芭比」（Barbie）眼，並改造全身，近期更在網上分享整容心路歷程。惟做手術過度，她坦言已出現後遺症，包括記憶力衰退、留下永久疤痕。但她並無後悔，更說每月必定要做3至4次手術，直言「我從來不怕痛，我怕醜」。

▲ 周楚娜自13歲開始整容，表示已無法停下來。（微博：小z娜娜Nana ）

每次P圖比之前多P幾下就要整容

16歲網紅周楚娜目前仍是位學生，自2017年起開始做整容手術。她接受內媒《中國青年報》訪問時表示，曾做過耳軟骨隆鼻、芭比眼綜合、面吸黃金微雕、脂肪填充胸部、大腿360度環吸等手術。去年疫情爆發後，整容次數雖然減少，但也有20多次，她更說：「每天基本都是術後恢復期」。

去年3月，她在微博分享整容日記後，粉絲數目急增至30多萬，並把自我簡介改為「全國年齡最小、整容最多」。她不諱言：

每次只要P圖的時候，覺得比之前多P幾下，我都要去整形醫院再動一次刀。

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曾被男生改花名 不能接受醜帶來的不公平

她覺得自己以前「真的不好看」，眼睛小、鼻子塌；升上中學後，被男生取了個難聽的花名，令她「又生氣又自卑」。每次課室大掃除，男生都把又髒又累的工作丟給她，輕鬆的工作則留給漂亮的女生。她坦言：「從那時起，我真切地體會到，不是長得醜活得久，而是完全沒有出路」。

周楚娜認為，整容就是唯一出路。13歲那年，她請求媽媽帶她去做第一次整容手術：埋線雙眼皮。心裡雖然害怕，但她說：

比起醜帶來的不公平待遇，我更能接受手術刀帶給我的痛苦。

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臉部曾凹陷 整容上癮無法停下來

不久，她開始一次又一次的手術，包括全臉磨骨手術，這亦是她最深刻的一次，要把臉上的骨頭削下一部份。每次做手術，風險也不小，整容後她曾試過臉部凹陷。由於多次開眼角、割雙眼皮，她的眼角膜也變得脆弱，某天甚至感到眼睛劇痛，視力下降。周楚娜坦言，看過有不少因整容不慎致死的新聞，醫生也要勸她，但她說：

收手很難，我真的停不下來。

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2021年定下目標 每月做3至4次整容手術

整容手術大部份費用由父母支付，雖然他們不贊成，但也拿她沒辦法。周楚娜不時在微博分享整容的相片，自言最渴望擁有一雙「Barbie眼」，她直言全身上下已經過改造，唯一沒改動過的就是臉上的酒窩，認為「笑起來更甜美，更像娃娃」。她表示：

整容是為了取悅自己，不是取悅別人。

為追求更完美的自己，2021年她已在微博寫下目標：「一定要每個月都做3-4次手術」。

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責任編輯：羅嘉欣