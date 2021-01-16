【狠母殺嬰】2孩媽憂無力撫養隱瞞第3度懷孕　家中產子22刀刺死初生B棄屍垃圾桶

▲ 烏克蘭一名媽媽用指甲剪刺死初生兒子。

今時今日養育孩子不容易，懷孕生育前最好考慮清楚。烏克蘭一名兩孩媽媽早前意外懷孕，卻擔心自己經濟能力有限，未能撫養三名孩子。她最終隱瞞懷孕，直至在家中產子後，用指甲剪刺死初生男嬰，更棄屍於垃圾桶。

據英國《太陽報》報道，烏克蘭的30歲媽媽Anastasia Skorychenko育有兩個分別7歲及4歲的女兒，早前她第三度懷孕，但自覺負擔不起養多一個孩子，於是決定隱瞞懷孕一事。加上在疫情下，她在家工作，順利掩人耳目。其後，她在家中產子並殺害男嬰。

上周二（5日）烏克蘭南部米古拉耶夫市（Mykolaiv）的法庭審理有關案件，Anastasi供稱事發當晚她作動，當時兩個女兒和媽媽已熟睡，為了不吵醒她們，她就在家中露台上誕下兒子，並用指甲剪剪斷臍帶。

男嬰身上有22處刀傷

Anastasia在庭上稱，「不需要那個孩子」、「負擔不起」。法庭資料顯示，她一邊用左手掩住初生兒子的嘴臉，以防他發出哭聲，一邊用右手握著指甲剪刺他。檢察官在宣判時表示︰

這名母親在嬰兒的頸部、胸部、腹部和四肢，造成了22次刺傷及割傷，並把他殺害。

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調查人員指出，當Anastasi發現兒子的身體癱軟時，便把他的屍體裝進一個膠袋內，並把膠袋扔到住所附近的垃圾桶中。翌日早上一名女街坊發現膠袋內有嬰兒屍體，於是報警求助。

母被控謀殺罪判監兩年

警方在發現屍體後數小時拘捕Anastasi，她被控謀殺罪。法醫表示，她生下一個健康足月的男嬰，可是男嬰因受嚴重傷害而死亡。調查顯示，Anastasi沒有任何精神疾病或產後抑鬱症，推斷她有計劃地行兇。

Anastasi在法庭上認罪，法官考慮到她承認自己的罪行，因此減輕她的刑期，判處她入獄兩年。

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責任編輯︰王明芳