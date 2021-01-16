  • 20°C
香港時間 : 2021116日 (六) 15:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【堅離地愛堅離地】3歲入行做童模演技真摯自然　童星羅梓龍3年前後反差大長成小鮮肉【多圖】

娛樂 14:40 2021/01/16

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

羅梓龍拍《堅離地愛堅離地》時只有15歲。

TVB劇集《堅離地愛堅離地》一度因主角黃心穎捲入偷食醜聞而延期播出，拖了3年最近終於在電視播映，而劇中不少演員已起了大變化甚或離巢等。

羅梓龍在《堅離地愛堅離地》演技自然。（截圖）

在劇中最年輕的演員羅梓龍拍攝時只有約15歲，飾演康華與李國麟的兒子，卻於得悉媽媽有另一個女兒，受不住刺激下離家出走，不幸墮樓身亡。

羅梓龍在劇中飾演王子駿一角，佔有不少戲分。雖然年紀輕輕，但其實已入行15年的，拍劇11年的他比劇中很多演員的年資更高，演技亦沒有一般童星的生硬，讀對白之感。而且，他在處理角色的感情內心戲也演得不錯，表情真摯自然。

【開心速遞】Philip仔努力賺錢背後有洋蒽　許家傑做梁禹勤爸爸3年體會父母偉大【有片】

    點擊圖片放大
    +8
    +7

劇集在3年前拍攝，當時只有15歲的羅梓龍仍是一臉青澀，外表似一般中學生，有乖乖仔的模樣。不過3年後的今天，他已經18歲，有在網上Post相習慣的他就在Instagram分享近照。

從照片所看，羅梓龍與小時候反差極大，穿衣風格已變得非常型格，打扮新潮，不時擺出Chok爆Pose，似足男神小鮮肉，也長大及成熟了不少。

羅梓龍現時18歲，變得非常型格。（Instagram圖片）

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【開心速遞】大小姐送水輝Philip仔家庭照曝光　林淑敏許家傑梁禹勤搞笑互動溫馨滿載【多圖】

羅梓龍早於3歲時已入行，做小模特兒，為不同的報紙雜誌及平面廣告拍攝硬照，外表精靈可愛。7歲時，他開始接觸戲劇，開始拍攝劇集，慢慢也有了有對白及名字的角色。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

當中，他於2016年參演劇集《超能老豆》演「谷筱楠（燒腩仔）」一角，引起觀眾注目。2018年，他在劇集《逆緣》中演江欣燕及黎耀祥的兒子賀嘉誠，演技搶鏡，再次吸引觀眾注意。

不過，羅梓龍現時已甚少亮相劇集演出，最近拍攝的一套劇集已是2018年《兄弟》。

同場加映：梁禹勤專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【萬千星輝2020】勇奪最受歡迎男女角色　張振朗洗走黑氣龔嘉欣感謝爺爺教誨
13:12 2021/01/11
【萬千星輝2020】勇奪最受歡迎男女角色　張振朗洗走黑氣龔嘉欣感謝爺爺教誨
【萬千星輝2020】前空姐爆龔嘉欣為事業拒當少奶　大馬視后Katy唯一擔憂太遲生BB
11:57 2021/01/13
【萬千星輝2020】前空姐爆龔嘉欣為事業拒當少奶　大馬視后Katy唯一擔憂太遲生BB
【堅離地愛堅離地】同劇3個演員涉桃色新聞　黃心穎慨嘆：好辛苦先捱到今時今日
11:08 2020/12/29
【堅離地愛堅離地】同劇3個演員涉桃色新聞　黃心穎慨嘆：好辛苦先捱到今時今日
演員 黃心穎 江欣燕 康華 黎耀祥 堅離地愛堅離地 TVB 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【整容疑雲】韓劇女星尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑
16:26 2021/01/15
【整容疑雲】韓劇女星尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑
【戀上外傭】趁妻行開疑與工人姐姐親密　老翁港鐵站當眾隔口罩咀嘴工人
13:04 2021/01/15
【戀上外傭】趁妻行開疑與工人姐姐親密　老翁港鐵站當眾隔口罩咀嘴工人
【娛圈秘聞】蘇施黃自揭曾被圈中人夫約上床　開名爆料：佢將亡妻骨灰食落肚【有片】
18:43 2021/01/15
【娛圈秘聞】蘇施黃自揭曾被圈中人夫約上床　開名爆料：佢將亡妻骨灰食落肚【有片】