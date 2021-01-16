【堅離地愛堅離地】3歲入行做童模演技真摯自然　童星羅梓龍3年前後反差大長成小鮮肉【多圖】

▲ 羅梓龍拍《堅離地愛堅離地》時只有15歲。

TVB劇集《堅離地愛堅離地》一度因主角黃心穎捲入偷食醜聞而延期播出，拖了3年最近終於在電視播映，而劇中不少演員已起了大變化甚或離巢等。

▲ 羅梓龍在《堅離地愛堅離地》演技自然。（截圖）

在劇中最年輕的演員羅梓龍拍攝時只有約15歲，飾演康華與李國麟的兒子，卻於得悉媽媽有另一個女兒，受不住刺激下離家出走，不幸墮樓身亡。

羅梓龍在劇中飾演王子駿一角，佔有不少戲分。雖然年紀輕輕，但其實已入行15年的，拍劇11年的他比劇中很多演員的年資更高，演技亦沒有一般童星的生硬，讀對白之感。而且，他在處理角色的感情內心戲也演得不錯，表情真摯自然。

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劇集在3年前拍攝，當時只有15歲的羅梓龍仍是一臉青澀，外表似一般中學生，有乖乖仔的模樣。不過3年後的今天，他已經18歲，有在網上Post相習慣的他就在Instagram分享近照。

從照片所看，羅梓龍與小時候反差極大，穿衣風格已變得非常型格，打扮新潮，不時擺出Chok爆Pose，似足男神小鮮肉，也長大及成熟了不少。

▲ 羅梓龍現時18歲，變得非常型格。（Instagram圖片）

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羅梓龍早於3歲時已入行，做小模特兒，為不同的報紙雜誌及平面廣告拍攝硬照，外表精靈可愛。7歲時，他開始接觸戲劇，開始拍攝劇集，慢慢也有了有對白及名字的角色。

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當中，他於2016年參演劇集《超能老豆》演「谷筱楠（燒腩仔）」一角，引起觀眾注目。2018年，他在劇集《逆緣》中演江欣燕及黎耀祥的兒子賀嘉誠，演技搶鏡，再次吸引觀眾注意。

不過，羅梓龍現時已甚少亮相劇集演出，最近拍攝的一套劇集已是2018年《兄弟》。

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