網傳兩裸男疑港鐵車廂猥褻行為　港鐵報警由重案組接手調查

▲ 警方正調查事件。

網上近日瘋傳兩段短片，涉2名赤裸男子於港鐵車廂內進行性行為及自瀆等行為。港鐵已就事件報警，有需要時會配合警方調查，並呼籲乘客不應在鐵路處所内作出不雅、使人反感或造成騷擾的行為。

網上流傳兩則相關短片，其中一段片長約45秒，片段內有2名全身赤裸的男子，疑於懷港鐵東涌線的車廂內進行性行為及自瀆等不雅行為。

另一段片段則為一名赤裸男子同樣於車廂內，舉機自拍自瀆，惟遠處更可見有乘客仍坐於車內。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

港鐵發言人表示，不清楚影片的來源和拍攝時間，車站並沒有相關事件的記錄，亦沒有收到乘客的求助；當留意到該影片，車務控制中心已就此事報警，有需要時會配合警方調查。

港鐵又指非常重視此事件，呼籲乘客不應在鐵路處所内作出不雅、使人反感或造成騷擾的行為，又指若乘客遇到類似的情況，可聯絡港鐵職員或報警處理，以便提供即時的協助。

警方回應稱，昨晚(15日)接獲港鐵職員報案，指發現網上流傳片段有兩名男子在港鐵車廂內進行不雅行為；經初步調查，案件暫列公眾地方行為不檢及發布淫褻物品，交由葵青警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡