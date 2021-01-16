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【名人豪宅】新加坡名媛分享超豪華生活　擁全球最多Hermès 帶網民參觀女兒好友3.4萬呎豪宅

娛樂 16:11 2021/01/16

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新加坡名媛拍YouTube分享超豪華生活，座擁全球最多Hermès月。

新加坡名媛蔡欣穎（Jamie Chua）過著奢華生活，全球擁有最多Hermès手的女士，生活無憂的她不時在其YouTube頻道分享她的富貴人生。早前一段影片她介紹同為KOL的女兒Calista的好友超級豪宅，面積有3.4萬呎的超級豪宅，有如博物館一樣，令人大開眼界。

蔡欣穎於20歲生日前夕邂逅印尼華裔億萬富豪Nurdian Cuaca，二人相識不久便閃婚，並誕下一對子女Calista與Cleveland，本來過着少奶奶生活的她於2010年發現丈夫出軌後提出離婚。

蔡欣穎與一對子女。（instagram圖片）

當時她發現前夫打算轉移資產，於是馬上向法庭申請資產禁制令，即時凍結對方約9320萬新加坡幣（約5.3億港元）的資產。離婚後，Nurdian Cuaca需要每月支付45萬新加坡幣（約257萬港元）的贍養費予蔡欣穎，更曾經傳出Jamie獲得近兩億港元的分手費。

【Hermès女王】傳名媛Jamie Chua月花近8萬元扮靚　蔡欣穎衣帽間如Hermès+LV+CHANEL陳列室

蔡欣穎與現任律師男友。（instagram圖片）

離婚後憑著贍養費過著奢華生活的她，有一條自家經營的YouTube頻道，不少觀眾都留言希望她能拍攝自家豪宅的House Tour，於月前她終於發佈了一條House Tour影片，不過卻是其女兒好友Chun Kai父親的豪宅。

蔡欣穎到女兒好友家拍攝houes tour。（影片截圖）

該豪宅佔地為3.4萬呎，內裡的陳設媲美博物館一樣。屋主是位收藏家，大宅內放著超過500件珍貴的收藏品，包括罕有藝術品、紫砂茶壺、國畫等等。其中最珍貴的要數全球只得四座的《西遊記》大型象牙雕塑，屋主擁有其中兩座。

【豪宅爆竊】沙特公主逾5百萬港元奢侈品被偷　損失30個Hermès手袋受驚入院

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同時屋主是位非常喜愛茶道之人，大宅除了設有茶道室，還有一整面價值不菲、擁有千年歷史的茶葉磚牆。

【名牌手袋】前港姐何艷娟IG如時尚展覽　社交平台不斷騷Hermès+Dior+CHANEL名牌手袋

蔡欣穎的豪宅其實不算得輸蝕，她的交網站靚相經常在花園、泳池取景，而她的衣帽間亦非常有名，因為蔡欣穎擁有超過200個Hermès手袋，據指是全世界擁有最多Hermès手袋的女人，更集齊了全球最貴的限量版Himalayan Birkin Bag的大、中、小三款Size。

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除了Hermès以外，其他奢華牌如LV、CHANEL、Dior和Gucci等的手袋、鞋履、服飾也數了不盡，曾有人推斷她的衣帽間物品合共超過2500萬價值，有傳她的衣帽間需要指紋及虹膜識別才能打開。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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