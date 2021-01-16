【新冠肺炎】鮮花批發商代表正尋大型商場吉舖賣年花　飲食業盼新春前後放寬晚市堂食

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，至今防疫措施仍未獲放寬，港府早前更宣布取消今年年宵。鮮花批發商代表表示理解政府決定，正與大型商場商討，讓商戶於商場的「吉舖」售賣年花；飲食業則建議於農曆年臨近時放寬晚市堂食時間，予家庭可聚餐及酒樓營業。

港府上周五（8日）宣布取消今年全港年宵市場，引起大批花農及檔主不滿。據悉，港府改變態度，正研究改為在全港各區都設置濕貨年宵，消息指希望盡量令「市民買到花，又不會爆疫」。詳情請見【下一頁】

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春今早接受電台節目訪問時指，理解政府要控制疫情取消年宵市場，惟不少花農已訂貨、亦準備好攤位，現時大失預算，或考慮租用市面的空舖售賣年花。

稻苗學會主席黃傑龍表示，年尾本是餐飲業界黃金檔期，惟食肆禁堂食措施由聖誕維持至新年，估計業界生意急跌7成，中式酒樓亦失去團年飯、團拜、春茗等生意，生意因而更大跌9成，行業失業率及就業不足的情況都很高。

他直言，理解政府要抗疫，但應要有更明確的目標，而非一直無了期維持防疫措施，又忘為況府如決心「清零」，相信市民和業界都願意配合。

香港現代管理飲食專業協會會長胡珠則相信農曆年期間﹛仍未能放寬食肆的營業限制，惟不少食肆蝕本經營一整年，原希望過年檔期賺回一些收入，現時卻失去希望，要求政府考慮在農曆年期間，短暫放寬食肆營業限制，容許晚市可5至6人一枱。

他相信業界都願意加強配合防疫措施，亦會督促食肆業界繼續加強防疫； 又指，個別業主在食肆情況嚴峻下，仍鐵石心腸，堅持分毫不減租金，要求政府官員幫忙再呼籲業主。

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責任編輯：陳正怡

