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【帥氣和尚】「地表最帥和尚」爆肌現身　24歲男模出家袈裟包不住肌肉【多圖】

健康 17:19 2021/01/16

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24歲男模出家，爆肌現身，被稱為「地表最帥和尚」。

有「地表最帥和尚」之稱的24歲男模Paing Takhon近月在網路爆紅，吸引不少粉絲。他周三（13日）於instagram上載剃光頭髮、穿上袈裟的相片，表示短期出家10天，希望讓內心平和，並認識自己更多。爆肌現身的他，在網上引起轟動，有女網民更直呼「帶我出家！」

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Paing Takhon生於1996年，身高188cm，外形俊朗、身材健碩、滿身肌肉的他，身分不可小覷。他出身自緬甸一個富商家族，更是當地一家銀行的繼承人，可謂名副其實的「高富帥」，甚至獲封為「亞洲水行俠」。

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他身上有不少紋身，不時在instagram分享滿身腹肌的相片、與貓狗的合照、畫畫的相片，以及冷酷帥氣相片，既有溫柔一面，亦有型格一面。早前他曾留長髮，有時束髮，有時放下頭髮，亦曾留過短髮，形象多變。

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責任編輯：羅嘉欣

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