【新冠肺炎】本港新增50宗確診　49宗涉及本地感染包括15宗源頭不明

▲ 本港新增50宗確診個案，其中一宗是輸入個案。

本港新冠肺炎疫情持續，今日(16日)新增50宗確診個案，包括1宗輸入個案、49宗本地個案，有15宗屬不明源頭感染，另有30宗初步陽性個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理何婉霞於政府總部見記者，交代最新疫情。

張竹君表示，今日新增50宗確診個案，涉及21名男子、29名女子，介乎6歲至79歲，有11宗於臨時檢測中心來出。今日新增個案包括1宗輸入個案，患者1月2日於巴基斯坦抵港，於檢疫第12日樣本檢出陽性。

餘下49宗本地個案，15宗涉及感染源頭不明，有28宗與早前確診個案相關，而中九龍隧道群組增4宗確診，群組共增至30人感染。將軍澳藍田隧道新增2宗確診，群組增至42人感染。仁石樓09室增至4個單位共9人確診，亦有一宗非09室單位確診，詳情即看：【下一頁】

至於油尖旺區的確診情況，張竹君指出新填地街20至26號雙號唐樓，今日沒有新增病例。

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港府昨晚發公告，要求東至彌敦道、西至渡船街、北至甘肅街、南至佐敦道的20幢大廈，進行小區強制檢測，料涉數千名居民；相關人士今日起至1月18日的3日內接受檢測，可到官涌體育館內設檢測中心，以及梁顯利社區檢測中心。詳請請見【下一頁】

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責任編輯：陳正怡

