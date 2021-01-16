【確診大廈】石蔭邨仁石樓09室再有住戶確診 08室也有住戶染疫

▲ 油尖旺區共20處需要強制檢測。（陳永康攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日(16日)新增50宗確診個案，包括1宗輸入個案、49宗本地個案，有15宗屬不明源頭感染，另有30宗初步陽性個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理何婉霞於政府總部見記者，交代最新疫情。

今日（16日）仁石樓09宗多一個單位確診，累計4個單位有確診，包括檢疫中心的患者，總共有9宗個案，也有一宗確診個案是08室單位，28個環境樣本全屬陰性。

至於中九龍隧道群組增4宗確診，群組共增至30人感染。將軍澳藍田隧道新增2宗確診，群組增至42人感染。至於油尖旺區的確診情況，張竹君指出新填地街20至26號雙號唐樓，今日沒有新增確診。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

中心提醒曾到訪在《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下指明場所的人士，必須遵從強制檢測公告接受新冠病毒核酸檢測，亦呼籲市民如有病徵，應立即求醫。

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記者：伍瑋瑋