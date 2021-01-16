  • 19°C
香港時間 : 2021116日 (週六) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】再多一人離世涉及居觀塘7旬患翁　累計162宗死亡個案

社會 16:47 2021/01/16

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

(經濟日報資料圖片)

本港今日（16日）新增50宗新冠肺炎確診個案，1宗為輸入個案，本地病例佔49宗，當中15宗屬源頭不明；另有30宗初步確診個案。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞匯報時表示，過去24小時再多一名病人離世，涉及第6920宗確診的73歲居觀塘安泰邨智泰樓男病人，去年12月6日確診入住聯合醫院，及後病情惡化，12月8日轉到瑪麗醫院深切治療部留醫，惟至昨日上午6時42分不治。

她又補充，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得61宗呈報個案，而今日再多40名確診病人出院，至今共有8,724名病人康復出院。

她說，現時有536人於24間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中42人情況危殆、28人嚴重及466人穩定；現時正使用1,224張負壓病床及678間負壓病房，使用率分別58%及70%。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡

相關文章

【新冠肺炎】消息：政府容許應用「安心出行」的美容院復業　業界指難強制客人安裝
今日 12:06
【新冠肺炎】消息：政府容許應用「安心出行」的美容院復業　業界指難強制客人安裝
【新冠疫苗】政府專家周一審視BioNTech疫苗 　將要求接種人士以日記記錄副作用
今日 12:42
【新冠疫苗】政府專家周一審視BioNTech疫苗 　將要求接種人士以日記記錄副作用
【新冠肺炎】本港新增50宗確診　49宗涉及本地感染包括15宗源頭不明
今日 16:32
【新冠肺炎】本港新增50宗確診　49宗涉及本地感染包括15宗源頭不明
何婉霞 公立醫院 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【整容疑雲】韓劇女星尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑
16:26 2021/01/15
【整容疑雲】韓劇女星尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑
【娛圈秘聞】蘇施黃自揭曾被圈中人夫約上床　開名爆料：佢將亡妻骨灰食落肚【有片】
18:43 2021/01/15
【娛圈秘聞】蘇施黃自揭曾被圈中人夫約上床　開名爆料：佢將亡妻骨灰食落肚【有片】
【自視過高】看輕紥鐵工無學歷易做想搵快錢　港男捱不到1日：鐵重太陽曬
13:44 2021/01/14
【自視過高】看輕紥鐵工無學歷易做想搵快錢　港男捱不到1日：鐵重太陽曬