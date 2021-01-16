【新冠肺炎】再多一人離世涉及居觀塘7旬患翁　累計162宗死亡個案

▲ (經濟日報資料圖片)

本港今日（16日）新增50宗新冠肺炎確診個案，1宗為輸入個案，本地病例佔49宗，當中15宗屬源頭不明；另有30宗初步確診個案。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞匯報時表示，過去24小時再多一名病人離世，涉及第6920宗確診的73歲居觀塘安泰邨智泰樓男病人，去年12月6日確診入住聯合醫院，及後病情惡化，12月8日轉到瑪麗醫院深切治療部留醫，惟至昨日上午6時42分不治。

她又補充，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得61宗呈報個案，而今日再多40名確診病人出院，至今共有8,724名病人康復出院。

她說，現時有536人於24間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中42人情況危殆、28人嚴重及466人穩定；現時正使用1,224張負壓病床及678間負壓病房，使用率分別58%及70%。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡