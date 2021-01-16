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【窮媽翻身】17歲女社長花1500萬養牛郎破產　單親媽一招逆轉人生再做富婆

親子 17:09 2021/01/16

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日本一名17歲女社長包養牛郎致破產，靠一招由露宿街頭變富婆。

雖然命運弄人，但只有努力一定可以改變現狀。日本一名17歲女高中生繼承爺爺的公司做社長，可是她卻花盡2億日元（約1500萬港元）包養牛郎，最終破產更一度露宿街頭。成為單親媽媽的她靠一招逆轉人生，再次做富婆。

繼承爺爺公司當女社長

綜合日本傳媒報道，日本一個綜藝節目最近講述女社長木村都美的傳奇經歷。在木村都美17歲時，她的爺爺慘遭殺害，留下一間的士車隊公司，不過家人因爺爺去世傷心不已，都無心經營公司，結果年僅17歲的木村都美搖身一變成女社長，繼承了爺爺的公司。

木村都美忙於讀書的同時，還要兼顧打理公司的業務，不過總算把公司維持下去。

現年38歲的木村都美講述自己傳奇的經歷。（影片截圖）

花巨額養牛郎奉子成婚

只是後來木村都美愛上了一位牛郎，每月給他100萬至200萬日元（約7.5萬至15萬港元）包養他。她在21歲時懷上牛郎的孩子，二人才奉子成婚。不幸的是，木村都美的公司其後經營困難，丈夫就跟她離婚，離母女而去。

木村都美透露在牛郎前夫身上花了約2億日圓（約1500萬港元），可惜最後人財兩空，也結束了公司。她成為單親媽媽後，把女兒交給父母照顧，自己則打散工賺錢，生活迫人，她不是居無定所就是露宿街頭。

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打散工遇上扭轉命運的人

負責派發兼職工作的人力派遣公司安排失當，木村都美多次反映卻沒受到正視，於是她直接向人力派遣公司的老闆投訴。沒想到老闆約她見面傾談，比木村都美大13歲的老闆對她一見鍾情，並展開追求。

雖然二人年齡有差距，但木村都美被老闆的誠意打動，開始與他拍拖，對方也不介意她有一個女兒。二人拍拖兩年後結婚，木村都美晉升為社長夫人，再次成為富婆，與丈夫及女兒過著幸福的生活。

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責任編輯︰王明芳

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