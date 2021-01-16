【強制檢測】油尖旺區或再有大廈須強制檢測　不明源頭中５人屬當區居民

▲ 張竹君指出油尖旺區或再有大廈需要強制檢測。（黃建輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日(16日)新增50宗確診個案，包括1宗輸入個案、49宗本地個案，有15宗屬不明源頭感染，另有30宗初步陽性個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理何婉霞於政府總部見記者，交代最新疫情。

張竹君指新填地街20至26號雙號唐樓，今日無新增確診。油尖旺疫區內的染疫大廈中，初步新增兩幢大廈需要強制檢測，分別是新填地街23號，患者是一名建築工人，但非早前爆疫地盤群組。

另外一幢是廣東道602-615號廣基大廈，患者是中九龍幹線工程相關密切接觸者。詳情由政府稍後公布。

被問到油尖旺區有不少屬於「三無大廈」，即無業主立案法團、居民組織及物業管理公司，如何確保住戶完成強制檢測以及追蹤個案有何困難等，張竹君表示民政事務署會檢視如何協助，可能會安排翻譯、或熟悉小數族裔文化的人士幫手，但承認要「全部人找出來有難度」。

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至於今日涉及15宗源頭不明中，有5人涉及油尖旺區，張竹君指出其他個案涉及的職業分別為售貨、尼泊爾籍的家庭主婦、外傭等。

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記者：伍瑋瑋