【真情剖白】許廷鏗首度公開離巢TVB原因　Alfred罕有談與前度分手：當時她沒有安全感

▲ 許廷鏗首次剖白離開TVB原因涉金錢問題。

歌手許廷鏗於2021年元旦在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪下首個「男歌手金獎」，是他入行11年的一個肯定。許廷鏗接受港台《舊日的足跡》訪問，首度分享當年離巢TVB的原因，並強調與舊公司是「和平分手」，亦對所有曾幫助過他的人沒有仇怨不滿，並多謝他們的包容。

▲ 許廷鏗今年首奪男歌手金獎。

許廷鏗接受車淑梅訪問，被問到自2017年離開大台至今，在該台便再無出鏡機會，他也指曾有後悔「最近都有動搖，甚至影響信心。在無綫的日子我是超額完成，有人問我為何任性，其實我入樂壇是希望可唱到有自己色彩的歌。」

他續指離開公司涉金錢問題：「當時我考慮了半年，因為有一個關口出現，我與一個同事發生了磨擦，牽涉金錢問題。如果合作要有信賴，我必須坦白說出來，高層是後期才知道這件事，但當時就沒有好好處理。」

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不過他就表示與舊公司是握手言和分道揚鑣：「今次是我第一次如此細緻說出離開公司的原因，並非想說明自己受了委屈，因為我對所有幫助過我的人也沒有任何仇怨與不滿，反而多謝他們多年來包容我偶爾的不成熟。」

入行11年首奪男歌手金獎，許廷鏗謂獲獎至今依然心情興奮，並將獎項留在身邊與不同家族成員分享拍照留念，許爸爸更喜悦地四處宣揚兒子是全港第 13 位獲此殊榮的歌手。

▲ 許廷鏗奪獎淚灑頒獎禮，感激家人支持。（Instagram圖片）

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他說：「我好明白爸爸心情，他是很有愛的父親， 但我不夢想飛上枝頭變鳳凰，我要一切按部就班，今年我也真的準備好，因為今年踏上台板我有信心，2020 年我學懂如果自己都不能給自己信心，就無人可以！」

許廷鏗也非常感激好友鄭欣宜一直的鼓勵與支持：「她比我更精明，也教會我很多，以前遇上不友善的傳媒我會落閘，她便教訓我『人哋都係工作，大家都係同行，採訪你係因為你有價值。』其他人說我會以為她不明白我，唯獨她說我沒可能反駁，全港的藝人有誰由細到大受的壓力比她多？」

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當講到兩人的關係，許廷鏗坦言：「我們在對方面前沒有糖衣包裝，不是男女朋友，因為一早過了那個 level，是親人，我視 Joyce 是姐姐。」

許廷鏗又指不希望與圈中人有男女關係，希望未來老婆是圈外人，有一份簡單的職業。他也談到與前度的關係指入行後沒有再拍拖，當年分手是在他剛入行時對方沒有安全感而分手，後來的情歌創作靈感也來自那一段情，把美好回憶封存。

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