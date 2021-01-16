  • 18°C
香港時間 : 2021116日 (週六) 18:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

半身癱瘓「包山王」黎志偉鼓勵傷健人士不要自卑　 車禍後九年獲賠償逾千萬

社會 18:07 2021/01/16

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

黎志偉為病人籌款攀登如心廣場。（影片截圖）

有「包山王」之稱的知名攀石教練黎志偉，在2011年前駕駛電單車時遇上交通意外，先後遭兩輛私家車撞傷，以致下半身不遂，自此需依靠輪椅代步，更因此無奈辭去港隊教練一職。早年入稟高院向兩名懷疑肇事的私家機司機索償逾千萬元，法官去年4月23日裁定黎勝訴，法庭頒令兩名司機需向黎賠償共逾1,632萬元。詳情即看：【下一頁】

黎志偉是2008年的長洲包山王，曾是攀石亞洲賽冠軍。他2011年在屯門公路車禍後下半身癱瘓，2016年曾乘坐輪椅攀登獅子山。他的經歷改編成電影《獅子山上》，該年是車禍意外後的5周年，黎志偉在義工團隊的協助下，坐在輪椅以繩索攀上獅子山頂，為自己圓夢。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

黎志偉過去接受TOPick訪問曾說，他不會很消極地認命，而是順著人生的路而行，當遇到生命中不同的小天使，就去做自己相信的事。他更勉勵傷殘人士不要因自己問題而自卑。詳情即看：【下一頁】

黎志偉2000年17歲時開始玩攀石，半年後已在北京獲得亞洲青年攀登錦標賽冠軍，至2005獲攀石世界巡迴賽排名第4，2006世界排名第8。他曾奪4屆「亞洲攀岩錦標賽」冠軍，多屆「全國攀岩錦標賽」冠軍，及2008年「長洲搶包山」冠軍

他曾表示在意外後在香港大學協助下，使用了一對機械腳，能幫助他站立及走路，訓練下半身的肌肉、降低出現壓瘡的機會等，每次使用約1小時期間，能以正常視線與人交談及步行，令他拾回信心。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：伍瑋瑋

 

 

 

相關文章

【不斷更新】「包山王」黎志偉今日挑戰坐輪椅攀登如心廣場　下午5時半已抵65樓坦言中途陣風大一度憂須中斷
今日 17:49
【不斷更新】「包山王」黎志偉今日挑戰坐輪椅攀登如心廣場　下午5時半已抵65樓坦言中途陣風大一度憂須中斷
包山王黎志偉挑戰攀登300米高如心廣場　為脊髓損傷患者籌款購買機械腳
19:45 2020/12/22
包山王黎志偉挑戰攀登300米高如心廣場　為脊髓損傷患者籌款購買機械腳
【從不認輸】包山王輪椅攀高廈挑戰因天氣順延　黎志偉：無論任何阻滯會堅持解決
19:53 2021/01/08
【從不認輸】包山王輪椅攀高廈挑戰因天氣順延　黎志偉：無論任何阻滯會堅持解決
獅子山 屯門 癱瘓 4D

最高瀏覽

【整容疑雲】韓劇女星尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑
16:26 2021/01/15
【整容疑雲】韓劇女星尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑
【娛圈秘聞】蘇施黃自揭曾被圈中人夫約上床　開名爆料：佢將亡妻骨灰食落肚【有片】
18:43 2021/01/15
【娛圈秘聞】蘇施黃自揭曾被圈中人夫約上床　開名爆料：佢將亡妻骨灰食落肚【有片】
【自視過高】看輕紥鐵工無學歷易做想搵快錢　港男捱不到1日：鐵重太陽曬
13:44 2021/01/14
【自視過高】看輕紥鐵工無學歷易做想搵快錢　港男捱不到1日：鐵重太陽曬