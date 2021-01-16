半身癱瘓「包山王」黎志偉鼓勵傷健人士不要自卑　 車禍後九年獲賠償逾千萬

▲ 黎志偉為病人籌款攀登如心廣場。（影片截圖）

有「包山王」之稱的知名攀石教練黎志偉，在2011年前駕駛電單車時遇上交通意外，先後遭兩輛私家車撞傷，以致下半身不遂，自此需依靠輪椅代步，更因此無奈辭去港隊教練一職。早年入稟高院向兩名懷疑肇事的私家機司機索償逾千萬元，法官去年4月23日裁定黎勝訴，法庭頒令兩名司機需向黎賠償共逾1,632萬元。詳情即看：【下一頁】

黎志偉是2008年的長洲包山王，曾是攀石亞洲賽冠軍。他2011年在屯門公路車禍後下半身癱瘓，2016年曾乘坐輪椅攀登獅子山。他的經歷改編成電影《獅子山上》，該年是車禍意外後的5周年，黎志偉在義工團隊的協助下，坐在輪椅以繩索攀上獅子山頂，為自己圓夢。

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黎志偉過去接受TOPick訪問曾說，他不會很消極地認命，而是順著人生的路而行，當遇到生命中不同的小天使，就去做自己相信的事。他更勉勵傷殘人士不要因自己問題而自卑。詳情即看：【下一頁】

黎志偉2000年17歲時開始玩攀石，半年後已在北京獲得亞洲青年攀登錦標賽冠軍，至2005獲攀石世界巡迴賽排名第4，2006世界排名第8。他曾奪4屆「亞洲攀岩錦標賽」冠軍，多屆「全國攀岩錦標賽」冠軍，及2008年「長洲搶包山」冠軍

他曾表示在意外後在香港大學協助下，使用了一對機械腳，能幫助他站立及走路，訓練下半身的肌肉、降低出現壓瘡的機會等，每次使用約1小時期間，能以正常視線與人交談及步行，令他拾回信心。

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責任編輯：伍瑋瑋