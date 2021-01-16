  • 17°C
香港時間 : 2021116日 (六) 22:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

受猛風影響挑戰如心廣場未成指留下遺憾　黎志偉勉勵港人有夢想就要實踐

社會 21:59 2021/01/16

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

（陳永康攝）

輪椅攀登者、前「包山王」黎志偉今日(16日)挑戰在輪椅上攀登高約320米的荃灣如心廣場，今早10時許起步，以推拉模式慢慢向上攀登，歷時足足逾10個小時；惟再起步後受現時猛風影響，於75樓持續一小時停滯不前，最終於晚上8時半左右返回65樓的位置，未能「登頂」，成為首位輪椅人士攀登摩登大廈。

是次活動為香港大學矯形及創傷外科學系籌款購買「機械腳」等復康儀器，幫助脊髓損傷患者及行動不便的病人。大會晚上表示活動至今已籌得逾260萬元，籌款活動將持續至2月6日。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

黎志偉受訪時強調不想放棄，仍有體力及持續抽筋下不想放棄，惟無奈太大風，上下繩索全打結，期間曾與團隊商討如何拆解，坦言當時如成功可拆解，會有力再攀爬多一段。

他形容當時風勢太大，亦感到體溫流失快，因應不想增加各方面風險，故決定停頓。他又哽咽說，自己已盡力，多謝支持他的朋友及市民：

知道好多人給我祝福，好想完成，但就好似自己人生一樣，有好多預計不到的因素，整個團隊都做得好好，有遺憾，但已盡力。

黎志偉表示，攀爬第二段時手已抽筋，肩亦感無力，惟進入第二防火層後獲團隊治療，感充濡力氣完成第三段，惟卻因風勢叫停，有感辜負團隊，人生亦留下遺憾。

他稱，自己體力已不如數年前，未知未來會否有機會可再攀登多一次，短時間內會否再爬仍未想過，需過幾日整頓好思緒。

他又提到去年大家都感辛苦，祝願今年繼續做好自己，各方面都加油；又寄語有夢想是要做及實踐，那怕只餘一雙手。

「城市攀登300+」活動原定於上周六（9日）舉行，惟因天氣未如理想，延至今早進行。黎志偉今早10時15分於如心廣場低層起步，期間用2個小時抵達31樓防火層，換言之已攀登120米，已超越2016年攀登獅子山的約100米高度。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

惟至第一防火層起步後，卻遇上陣風，輪椅於玻璃外牆不時旋轉，他攀登中途於fb直播曾言當時懸繩糾纏一起，形容是「失控狀態」；至下午5時半終於抵達65層的第二防火層，他接受大會訪問時坦言攀登時情況較想像中惡劣，更一度擔心就此中斷，右手亦持續抽筋及手掌已生水泡。

本身原訂於下午5時半前「登頂」，不過黎志偉於晚上5時半時才抵65樓防火層，惟再起步後受現時猛風影響，持續一小時停滯不前，最終於晚上8時半左右返回65樓的位置，未能「登頂」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

半身癱瘓「包山王」黎志偉鼓勵傷健人士不要自卑　 車禍後九年獲賠償逾千萬
今日 18:07
半身癱瘓「包山王」黎志偉鼓勵傷健人士不要自卑　 車禍後九年獲賠償逾千萬
【不斷更新】「包山王」黎志偉今日挑戰坐輪椅攀登如心廣場　晚上吹猛風未可持續攀登須返回65樓防火層
今日 22:02
【不斷更新】「包山王」黎志偉今日挑戰坐輪椅攀登如心廣場　晚上吹猛風未可持續攀登須返回65樓防火層
【從不認輸】包山王輪椅攀高廈挑戰因天氣順延　黎志偉：無論任何阻滯會堅持解決
19:53 2021/01/08
【從不認輸】包山王輪椅攀高廈挑戰因天氣順延　黎志偉：無論任何阻滯會堅持解決
損傷 復康 如心廣場 Nina Tower

最高瀏覽

【整容疑雲】韓劇女星尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑
16:26 2021/01/15
【整容疑雲】韓劇女星尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑
網傳兩裸男疑港鐵車廂猥褻行為　港鐵報警由重案組接手調查
今日 15:10
網傳兩裸男疑港鐵車廂猥褻行為　港鐵報警由重案組接手調查
【娛圈秘聞】蘇施黃自揭曾被圈中人夫約上床　開名爆料：佢將亡妻骨灰食落肚【有片】
18:43 2021/01/15
【娛圈秘聞】蘇施黃自揭曾被圈中人夫約上床　開名爆料：佢將亡妻骨灰食落肚【有片】