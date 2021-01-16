受猛風影響挑戰如心廣場未成指留下遺憾　黎志偉勉勵港人有夢想就要實踐

▲ （陳永康攝）

輪椅攀登者、前「包山王」黎志偉今日(16日)挑戰在輪椅上攀登高約320米的荃灣如心廣場，今早10時許起步，以推拉模式慢慢向上攀登，歷時足足逾10個小時；惟再起步後受現時猛風影響，於75樓持續一小時停滯不前，最終於晚上8時半左右返回65樓的位置，未能「登頂」，成為首位輪椅人士攀登摩登大廈。

是次活動為香港大學矯形及創傷外科學系籌款購買「機械腳」等復康儀器，幫助脊髓損傷患者及行動不便的病人。大會晚上表示活動至今已籌得逾260萬元，籌款活動將持續至2月6日。

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黎志偉受訪時強調不想放棄，仍有體力及持續抽筋下不想放棄，惟無奈太大風，上下繩索全打結，期間曾與團隊商討如何拆解，坦言當時如成功可拆解，會有力再攀爬多一段。

他形容當時風勢太大，亦感到體溫流失快，因應不想增加各方面風險，故決定停頓。他又哽咽說，自己已盡力，多謝支持他的朋友及市民：

知道好多人給我祝福，好想完成，但就好似自己人生一樣，有好多預計不到的因素，整個團隊都做得好好，有遺憾，但已盡力。

黎志偉表示，攀爬第二段時手已抽筋，肩亦感無力，惟進入第二防火層後獲團隊治療，感充濡力氣完成第三段，惟卻因風勢叫停，有感辜負團隊，人生亦留下遺憾。

他稱，自己體力已不如數年前，未知未來會否有機會可再攀登多一次，短時間內會否再爬仍未想過，需過幾日整頓好思緒。

他又提到去年大家都感辛苦，祝願今年繼續做好自己，各方面都加油；又寄語有夢想是要做及實踐，那怕只餘一雙手。

「城市攀登300+」活動原定於上周六（9日）舉行，惟因天氣未如理想，延至今早進行。黎志偉今早10時15分於如心廣場低層起步，期間用2個小時抵達31樓防火層，換言之已攀登120米，已超越2016年攀登獅子山的約100米高度。

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惟至第一防火層起步後，卻遇上陣風，輪椅於玻璃外牆不時旋轉，他攀登中途於fb直播曾言當時懸繩糾纏一起，形容是「失控狀態」；至下午5時半終於抵達65層的第二防火層，他接受大會訪問時坦言攀登時情況較想像中惡劣，更一度擔心就此中斷，右手亦持續抽筋及手掌已生水泡。

本身原訂於下午5時半前「登頂」，不過黎志偉於晚上5時半時才抵65樓防火層，惟再起步後受現時猛風影響，持續一小時停滯不前，最終於晚上8時半左右返回65樓的位置，未能「登頂」。

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責任編輯：陳正怡