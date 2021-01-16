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段崇智：黑衣人行為威脅校內人士安全　校方有責任配合調查校園罪案

政治 22:03 2021/01/16

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段崇智批評黑衣人行為純粹是惡意破壞。（短片截圖）

日前有身穿黑衣者在香港中文大學向保安潑灑不明白色粉末，中大校長段崇智發表聲明，表示對事件感到非常震驚和不安，批評黑衣人的行為純粹是惡意破壞，威脅校內人士安全。又指如事件涉及中大成員，他更加會覺得痛心及失望，強調大學有責任作出教導和處分，亦有責任配合調查任何在校園內的罪案。

段崇智昨日透過短片發表聲明，指大學本來是追求知識的地方，大家在校園學習和交流，即使意見不同，都要時刻保持理性，尊重每一個人。他強調，大學有責任保護校內每一個人的安全，包括所有職員、學生和訪客。又指大學授權保安人員執行必要的保安措施，目的只有一個，即就是履行這個責任，讓所有人都可以安心學習及工作。

他續稱，對事件中有員工因履行職務而受襲，感到遺憾和抱歉。形容當日黑衣人的行為純粹是惡意破壞，威脅校內人士的安全，「後果可以非常嚴重」，亦指這些行為絕對不能夠以表達訴求或表達個人立場作為辯解，「任何大學成員亦絕對不可以接受這些行為。」

段崇智表示，事件發生後，大學即時作出檢討，安排加強保安的措施，盡力保障全校每一位人士的安全。他又指，校園每一次發生事故，他和管理團隊都會即時了解詳情及商討善後工作，且一定會儘快發出聲明，向外公布合適的資訊及跟進工作，以及澄清所有事實。他強調，重視每一個事件，每一位成員，呼籲所有中大成員攜手合作，讓校園成為一個追求真理和知識的理想之地。

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記者：林曉君

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