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【確診大廈】灣仔春園街18號增4宗 紅磡源成大廈增3宗 康怡花園及麗晶花園上榜

社會 23:00 2021/01/16

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油尖旺區確診個案持續增加。（陳永康攝）

衞生署衞生防護中心（16日）公布，調查50宗新增確診個案，至今本港個案累計9,503宗（包括9 502宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中一宗為輸入個案。詳情即看：【下一頁】

新增確診者居住大廈及其確診者編號:

東區
筲箕灣耀東邨耀福樓 #9497
鰂魚涌康怡花園N座 #9482 

灣仔區
灣仔灣仔大樓 #9503
灣仔春園街18號 #9478
灣仔春園街18號 #9479
灣仔春園街18號 #9480 
灣仔春園街18號 #9495

觀塘區
牛池灣坪石邨金石樓 #9456 
牛池灣嘉峰臺4座 #9488
觀塘天香花園大廈 #9460
九龍灣麗晶花園13座 #9494

油尖旺區
油麻地吳松街金寶大廈 #9501
油麻地廟街1號 #9502
佐敦統一大廈B座 #9500 
油麻地新填地街45A號 #9491
油麻地東南唐樓 #9492
油麻地彌敦道462號  #9454
油麻地彌敦道462號  #9455
油麻地金威廣場 #9458
油麻地碧街15號 #9461
油麻地金勳大廈 #9465 
油麻地金勳大廈 #9471 
油麻地金勳大廈 #9472
油麻地金勳大廈 #9473 
油麻地瑜德大廈 #9475
旺角富榮花園2座 #9493

九龍城區
紅磡源成大廈 #9476
紅磡源成大廈 #9477
紅磡源成大廈 #9483
土瓜灣益民大廈 #9498  
土瓜灣益民大廈 #9485
紅磡安泰大廈 #9486
何文田何文田邨靜文樓 #9489

葵青區
葵涌安蔭邨德蔭樓 #9457
葵涌石蔭邨仁石樓 #9462
葵涌石蔭邨仁石樓 #9463
葵涌石蔭邨仁石樓 #9468
葵涌石蔭邨仁石樓 #9484
青衣宏福花園4座 #9487 

西貢區
將軍澳君傲灣2座 #9467

大埔區
大埔錦山村 #9496

元朗區
元朗新田東鎮圍 #9499
元朗欖口村/天水圍天恒邨恒翠樓 #9481
元朗公庵路DD119 #9490

北區
粉嶺榮輝中心1座 #9470 
上水清河邨清頌樓 #9464

酒店
土瓜灣奧斯酒店 #9469
葵涌悅品酒店．荃灣 #9489

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記者：伍瑋瑋

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康怡花園 金寶大廈 坪石邨 嘉峰臺 宏福花園 富榮花園 麗晶花園

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