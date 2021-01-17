警方調查兩裸男疑港鐵車廂猥褻行為　料影片2至3年前拍攝近日被上傳社交平台

▲ 警方初步調查相信影片在早前拍攝，近日被人發布上網。（影片截圖）

網上近日瘋傳兩段短片，涉2名赤裸男子於港鐵車廂內進行性行為及自瀆等行為。港鐵已就事件報警，有需要時會配合警方調查，並呼籲乘客不應在鐵路處所内作出不雅、使人反感或造成騷擾的行為。

網上流傳兩則相關短片，其中一段片長約45秒，片段內有2名全身赤裸的男子，疑於懷港鐵東涌線的車廂內進行性行為及自瀆等不雅行為。詳情即看：【下一頁】

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警方回應稱在１月15日接獲港鐵職員報案，指發現網上流傳片段有兩名男子在港鐵車廂內進行不雅行為；經初步調查，案件暫列公眾地方行為不檢及發布淫褻物品，交由葵青警區重案組第二隊跟進。

警方初步調查相信有關片段於2017年至2019年間拍攝，並於今年1月12日被人上傳至社交平台發布，有關發布者亦涉嫌干犯「發布淫褻物品」罪。有關調查行動仍在進行中，不排除會有人被捕。

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記者：伍瑋瑋