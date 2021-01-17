【新冠肺炎】消息：今日新增逾50宗確診個案

▲ 消息稱今日新增逾50宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，消息稱今日(17日)新增逾50宗確診個案。衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。

昨日（16日）新增50宗確診個案，涉及21名男子、29名女子，介乎6歲至79歲，有11宗於臨時檢測中心來出；新增個案包括1宗輸入個案，患者1月2日於巴基斯坦抵港，於檢疫第12日樣本檢出陽性。

醫管局表示，昨日（16日）再多一名病人離世，涉及第6920宗確診的73歲居觀塘安泰邨智泰樓男病人，去年12月6日確診入住聯合醫院，及後病情惡化，12月8日轉到瑪麗醫院深切治療部留醫，惟至前日上午6時42分不治。詳情即看：【下一頁】

油尖旺小區多幢唐樓爆疫，張竹君指新填地街20至26號雙號唐樓，昨日無新增確診。油尖旺疫區內的染疫大廈中，初步新增兩幢大廈需要強制檢測，分別是新填地街23號，患者是一名建築工人，但非早前爆疫地盤群組。詳情即看：【下一頁】

《TOPick診症室》每集由專家解構不同的疾病，即看最新一集：

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳麗娜