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【新冠肺炎】新增7間餐廳曾有確診者到訪 海怡元氣壽司及香港仔譚仔三哥上榜

健康 10:50 2021/01/17

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衞生防護中心公布確診者最新行蹤名單，再增7間餐廳曾有確診者到訪。

本港新冠肺炎疫情持續，截至周六（16日），單日新增50宗確診個案。衞生防護中心公布確診者最新行蹤名單，再增7間餐廳曾有確診者到訪。其中一名居於海怡半島怡韻閣的26歲男子，曾赴南區四間餐廳，包括海怡西商場的「元氣壽司」及香港仔中心5期的「譚仔三哥米線」等。

根據衞生防護中心資料，新增的11間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島  

  • 南區  東勝道21號  合利粥品店（10/1/2021  #9433）
  • 南區  香港仔中心5期  譚仔三哥米線（10/1/2021  #9433）
  • 南區  海怡西商場  元氣壽司（10/1/2021  #9433）
  • 南區  香港仔舊大街58-62號  上海天龍樓（11/1/2021  #9433）
  • 東區  新都城大廈地下  大家樂 （13/1/2021  #9497）

九龍  

  • 黃大仙  彩雲商場2期  意樂餐廳（11/1/2021  #9344）

新界

  • 葵青  葵盛西商場  龍順軒海鮮酒家（14/1/2021  #9457）

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責任編輯：羅嘉欣

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