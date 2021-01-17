【新冠肺炎】新增7間餐廳曾有確診者到訪 海怡元氣壽司及香港仔譚仔三哥上榜
健康 10:50 2021/01/17
本港新冠肺炎疫情持續，截至周六（16日），單日新增50宗確診個案。衞生防護中心公布確診者最新行蹤名單，再增7間餐廳曾有確診者到訪。其中一名居於海怡半島怡韻閣的26歲男子，曾赴南區四間餐廳，包括海怡西商場的「元氣壽司」及香港仔中心5期的「譚仔三哥米線」等。
根據衞生防護中心資料，新增的11間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：
港島
- 南區 東勝道21號 合利粥品店（10/1/2021 #9433）
- 南區 香港仔中心5期 譚仔三哥米線（10/1/2021 #9433）
- 南區 海怡西商場 元氣壽司（10/1/2021 #9433）
- 南區 香港仔舊大街58-62號 上海天龍樓（11/1/2021 #9433）
- 東區 新都城大廈地下 大家樂 （13/1/2021 #9497）
九龍
- 黃大仙 彩雲商場2期 意樂餐廳（11/1/2021 #9344）
新界
- 葵青 葵盛西商場 龍順軒海鮮酒家（14/1/2021 #9457）
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責任編輯：羅嘉欣