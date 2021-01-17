【公務員宣誓】張建宗指公務員絕對有責任擁護《基本法》　宣誓具重大標誌意義

▲ 張建宗表示，公務員絕對有責任擁護《基本法》和落實「一國兩制」。（資料圖片）

港府近日發通告，公布要求去年7月1日之前受聘的公務員，需於四星期內訂立宣誓或簽署聲明擁護基本法及效忠特區。政務司司長張建宗表示，公務員宣誓或簽署聲明不單是短短誓詞或一紙文書，展示了公務員隊伍擁護《基本法》和效忠香港特區的忠誠和承擔。

張建宗今早（17日）發表網誌指，擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對香港特區政府負責，是《基本法》和《公務員守則》下公務員的一貫責任，亦是政府和社會對他們一貫的期望和要求，所有公務員均須明確知悉並接納這些基本責任。

他又指，公務員宣誓或簽署聲明，是對其須背負的責任和期望的公開確認和真切體現，並且讓他們更明確地意識到其公職身分所帶來的責任、承擔和要求，有助進一步保護、鞏固和推廣公務員隊伍應恪守的核心價值，並確保特區政府能有效管治。

港府日前已向各政策局及部門發出通告，公布為2020年7月1日之前受聘的公務員訂立宣誓或簽署聲明的要求。所有在該日前受聘的現職公務員，須簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責，公務員須在四星期內簽妥及交回聲明，受聘擔任高級職位（如部門首長）的公務員並須宣誓。

他強調公務員是特區政府管治團隊的重要組成部份，絕對有責任擁護《基本法》和落實「一國兩制」，而公務員宣誓或簽署聲明不單是短短誓詞或一紙文書，實則具有重大標誌意義，展示了公務員隊伍擁護《基本法》和效忠香港特區的忠誠和承擔，有效加強公務員在這方面的意識，進一步明確了責任和要求，並具體地彰顯出來。

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責任編輯：郭詩詩