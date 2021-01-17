【小三下場】偷食許志安被雪藏20個月零收入　樂易玲透露黃心穎何時獲解放

▲ 黃心穎已連續20個月零工作兼零收入。

TVB劇《堅離地愛堅離地》將大結局，亦即是黃心穎有份參演的TVB劇已清倉。黃心穎因偷食許志安一事被TVB雪藏至今，可是被TVB長約綁死的心穎卻又零工作兼零收入。TVB高層樂易玲近日表示一直跟心穎保持聯絡，並表明她仍然是TVB旗下藝人。

其實心穎的「最後一劇」《堅離地愛堅離地》將在本周五播完，她由「安心事件」到今已20個月零工作，她曾被傳媒問及工作情況時僅表示：「有最新動向會再跟大家說，多謝關心。」

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樂易玲解畫

最近，TVB高層樂易玲接受傳媒訪問時表示，一直與心穎有保持聯絡：「她跟TVB尚有一段長時間的合約，目前仍然是無綫藝人。」談到心穎何時有新工作，她回應指心穎的未來發展方向尚未有定案。

黃心穎被爆「安心事件」後，與許志安一同形象盡毀。不過許志安獲太太鄭秀文原諒兼力撐，更有指他歌計劃復出歌壇。反之，黃心穎卻因此事件導致與馬國明分手，而她亦一直亦未公開向鄭秀文道歉。

▲ （取自IG）

其實在「安心事件」爆出後，黃心穎一度遠走美國「潛水」，後來返港生活，本來以為時間可以沖淡一切，但公眾對她一直未肯原諒，因此復出無望。

而《堅離地愛堅離地》播出後，黃心穎之前在TVB拍下的劇集已全數播出，未知這會否成為她在大台的「最後一劇」。

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