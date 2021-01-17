【新冠疫苗】張建宗指港府審批使用疫苗時會按法例要求　確保疫苗符合安全效能和質素要求

▲ 政務司司長張建宗。（資料圖片）

港府最快下月為市民接種新冠疫苗，政務司司長張建宗表示，港府會確保疫苗符合安全、效能和質素的要求；鑑於坊間流傳不同的疫苗資訊，部分不盡不實，甚或存有虛假和誤導信息，市民切勿輕信未經核實的網上資訊，港府在有需要時會立刻即時澄清和闢謠，以正視聽。

張建宗今早（17日）發表網誌指，特區政府已透過預先採購協議購入三款來自不同技術平台的疫苗，各採購750萬劑，在每人需接種兩劑的情況下，採購量足夠覆蓋全港人口1.5倍，讓市民免費接種，並會先處理優先群組，包括有較高風險接觸新冠病毒和感染後死亡率較高的組別，以及感染後容易將病毒傳染給其他人、易受感染和體弱者的組別，如醫護人員、長者及護理院舍員工。

他又指，當局會檢視其他因工作或需要而須盡早接種疫苗的群組，目標是按風險、分階段為廣大市民免費接種疫苗，讓市民盡早回復較正常的生活。

他強調，港府在審批使用疫苗時，會按法例要求，並聽取專家的意見，以確保疫苗符合安全、效能和質素的要求，以科學實證為根據，公開透明為原則，透過不同渠道向市民提供疫苗最新信息，並公布專家的意見。

對於坊間流傳不同的疫苗資訊，他認為部分資訊不盡不實，甚或存有虛假和誤導信息，呼籲市民切勿輕信未經核實的網上資訊；港府在有需要時會立刻即時澄清和闢謠，以正視聽。另外，當局會繼續以防疫抗疫工作為首，全方位全力抗擊疫情，市民大眾必須要合作及自律，繼續嚴守社交距離措施，盡量減少聚會，並積極參與病毒檢測。

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責任編輯：郭詩詩