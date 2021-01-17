【新冠疫苗】林正財指當局替院舍長者接種新冠疫苗前　會由專業醫護為院友進行臨床診斷評估

▲ 行政會議成員、安老事務委員會主席林正財。

港府最快下月為市民接種新冠疫苗，行政會議成員、安老事務委員會主席林正財表示，顧問專家委員會將於明日開會審視，針對疫苗是否合適在本港接種、接種對象、條件作討論，又指替安老院長者接種的決定是諮詢專家後，認為對院舍長者的利益最大，強調當局會在為院友接種前，先安排專業醫護人員到院舍，為院友進行臨床診斷評估。

林正財今早（17日）出席電視節目《講清講楚》時表示，由於疫苗的研發時間經壓縮，故不想本港與其他歐美國家同步，作為第一個接種的地區，認為待其他國家接種後，有更多疫苗的數據後才讓本港市民安心接種。

他又指，顧問專家委員會將於星期一開會審視，針對疫苗是否合適在本港接種、接種對象、條件作討論。他又指，替安老院長者接種的決定，是諮詢專家後得到，經平衡感疫風險和接種疫苗的風險後，認為接種對院舍長者的利益最大。當局會用最嚴謹方法評估，並在為院友接種前，安排專業醫護人員到院舍，為院友進行臨床診斷評估長者是否合適接種。

有本港疫苗顧問專家委員提議，檢視疫苗的安全性及副作用，擬要求接種者以日記形式記錄副作用。林表示，院舍職員會為院友填寫有關記錄；港府亦會與港大合作進行追蹤研究，對象針對不同年齡的接種者，不只短期追蹤，中長期等副作用亦會調查，亦會進行基線調查，比較未曾接種者與接種後的情況，以至不需接種者主動申報情況，當局亦可得知其接種後有否出現副作用。

至於上周五（15日）挪威23名長者接種BioNTech疫苗後死亡，林正財表示，北歐長者入住院舍的比例高，而入住院友的健康狀況一般較差，與本港情況不同。

另外，德國的BioNTech需保存於攝氏零下70度，注射前需先解凍及稀釋。林表示，解凍的步驟較繁複，因此要在疫苗接種中心進行，但由於稀釋的步驟不算複雜，稀釋地方可考慮在院舍進行。

被問到是否以新年後接種疫苗為目標，林表示，目前仍以新年後為目標，但強調會以疫苗安全性為優先考慮，不應著急接種，當經顧問專家委員會審視後才會推出。他表示明白香港市民希望接種有效而安全的疫苗，但指本港疫情並非要依靠疫苗控制，當有疫苗緊急使用許可，以及通過專家的評估後，當局就會盡快推出疫苗。

對於外國有僱主要求僱員接種後才可上班，林正財表示，當局主張市民自願接種，但仍建議市民在身體狀況容許下接種疫苗，他自己亦會主動接種，而顧問專家作為審視疫苗的把關者，相信他們都會接種。

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記者：陳麗娜