羅致光指當局已制訂短中長期策略　應對資助安老院舍服務輪候時間長問題

▲ 勞工及福利局局長羅致光表示近年租金下調，有部分營運者遂增加投資，設立新的安老院舍。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（17日）發表網誌，指已千方百計，制訂短、中、長期策略，應對資助安老院舍服務輪候時間長的問題；另從安老業界得知，由於近年租金下調，有部分營運者遂增加投資，設立新的院舍或將院舍搬遷到更寬敞的地方，致使達到甲一級質素的宿位有明顯增加，應有助未來數年達標的機會。

在短期策略方面，他表示，政府在2019至20年度已新購942個甲一級宿位，而2020至21年度，至上月底，亦已再新購628個宿位。

中期策略方面，他指出，港府除了會鼓勵和資助非政府機構，包括安老院，透過擴建、重建或新發展，增加福利設施，亦會在合適的賣地項目中，加入興建資助安老院舍的要求。經過多番努力，撇開正在進行技術可行性研究或詳細設計顧問研究的項目，單是已獲撥款興建的安老院舍項目，由2017年7月至2020年12月，一共有24間資助安老院，約共4,300個宿位；當中有7間是透過賣地條款新加入的安老院項目。

至於在長期策略上，他提到2006年的《香港規劃標準與準則》當中，每千名65歲或以上的人口便應有17個護理安老院的宿位，惟後來因種種原因令標準在2008年的版本中開始消失。直至2017年的《安老服務計劃方案》的建議下，有關標準於2018年年底重新加入《香港規劃標準與準則》，列明每千名65歲或以上的人口便應有21.3個資助護理安老院宿位或護養院宿位 。他強調政府會適時更新規劃標準，應對未來需求。

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責任編輯：郭詩詩