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【十大中文金曲】擊敗許廷鏗+姜濤奪男歌手金獎　遭受負評周柏豪：還是繼續努力

娛樂 11:52 2021/01/17

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周柏豪獲得《第43屆十大中文金曲》男歌手金獎。

香港電台的《第43屆十大中文金曲》因為疫情改為錄影然後在網上公布得獎名單。當中，周柏豪撃敗許廷鏗與姜濤獲十大中文金曲男歌手金獎，而許廷鏗與姜濤分別奪銀獎及銅獎。同時，周柏豪憑《劫後餘生》 成為今屆的其中一首「十大中文金曲」。

周柏豪在紅館預先拍下的得獎感言中表示：「對於我嚟講，2020聽到好多朋友話想快啲過 ，我反而唔想，想珍惜時間盡力做好，冇可能2021到就回復正常，以前以為自己好珍惜，對我嚟講過往未盡力，覺得可以做好啲，有少少醒覺我未夠好，自己醒覺做歌意義喺邊，除咗好聽，想佢有生命，大家感受同一件事。」

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其實今次周柏豪還創造了一個歷史。因為《十大中文金曲》在1993年新增最佳男歌手、最佳女歌手，當年分別由張學友、葉蒨文，不過這也是唯一一屆。

在1994年設立「優秀流行歌手大獎」，同時頒予10位歌手（有時一屆頒予多於10位）。另外，到1998年，並有全球華人最受歡迎男、女歌手獎。到2004年再改名為最優秀流行男歌手、女歌手獎。

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至於十大中文金曲男歌手、女歌手的金銀銅獎是首次頒發，即是周柏豪成為首位十大中文金曲男歌手金獎得主。

不過，在昨晚賽果公布後，不少歌迷對周柏豪表不滿。不過他十分大方沒有還撃，只在公布賽果後於個人社交平台發文：「還是繼續努力 感謝。第43屆十大中文金曲男歌手金獎劫後餘生」

同場加映：姜濤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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