【枉為人父】幼稚園2童互相打罵家長出頭　狠父大力掌摑對方孩子飛身倒地傷

▲ 江蘇一名爸爸在幼稚園內重手掌摑別人的孩子，致倒地受傷。

小朋友之間少不免會發生衝突，家長應教孩子處理糾紛及道歉，內地一名家長竟出手掌摑成壞榜樣。在江蘇一間幼稚園因兩名幼童起爭執，雙方家長各自為孩子出頭，一名爸爸竟重手向對方孩子掌摑倒地，事件引來網民群斥太暴力。

據內地《沸點視頻》報道，事發於1月13日上午，江蘇蘇州楓華幼兒園內有2名幼童發生爭執，老師聯絡雙方家長到校處理。

從影片中所見，一名孩子的媽媽手指指責罵另一孩子的爸爸，期間原本躲在媽媽身後的孩子，疑似上前勸阻，豈料竟遭對方爸爸大力掌摑到飛起，背部著地，嚇窒媽媽及其他旁觀者。

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爸爸被行政拘留13日

孩子被打的媽媽馬上報警求助，警方到場調停，並將打小孩的孫姓爸爸行政拘留13日懲處，而被打的陳姓小孩則受輕傷。而他的媽媽將幼兒園閉路電視拍下的影片，轉發到網上群組中，引起網民瘋傳。

網民群斥該名孫姓爸爸太暴力，「打的那一下好狠啊」、「這種人會威脅生命安全」，認為無論怎樣也不應動手，「更不能以小欺大，打罵孩子」！

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責任編輯︰王明芳