【財政預算案】陳茂波：要考慮疫下市民需要　亦要及早部署投資未來

▲ 陳茂波近期就預算案諮詢不同業界的意見。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波表示，曠日持久的防疫限制措施，確對經濟民生產生相當沉重的壓力，預計最新失業率，勢將升破近期的16年高位。他認為，編製新一份財政預算案時，既要考慮現時疫下市民的需要，也要及早部署和投資未來。

陳茂波在網誌上提及，近期就下月發表的財政預算案，諮詢不同界別的代表，其中一場是與十多名年青人交流。他們關心年青人事業發展及置業等切身問題，也關注本港經濟的多元發展、公共財政等較宏觀的議題；除了著緊疫情下社會的迫切需要外，也很看重未來香港發展的競爭力。

陳茂波認同，「兼顧現在與未來同樣重要」，他續指，總結過去的幾次經濟低潮得到的經驗，「就是不能只著重解決當下的困難，而是要讓整個社會有迎接挑戰的心態及準備，好好把握危機中轉型升級的契機，把香港的經濟結構順勢推上更高台階。」認為這在科技變革和疫情催生了消費行為及商業模式轉變的今天，顯得尤為迫切。

陳茂波指出，港府因應第四波疫情而推出的限制社交距離等措施，至今已一個多月，雖然確診個案回落，惟疫情仍然反覆。他承認，曠日持久的限制措施，確實對經濟民生產生相當沉重的壓力，很多企業和打工仔正承受著巨大壓力，並估計，即將公布的最新失業率（去年10至12月)，在第四波疫情衝擊下，勢將升破近期的16年高位，形容「本地勞工市場正處加壓狀態。」

政府在去年預算案及防疫抗疫基金下，已先後推出逾3000億元的支援和紓困措施，陳茂波認同，這些財政支援只能屬「杯水車薪」。

他表示，在預算案諮詢期間收到不少業界代表反映，若不儘快平復疫情，「恐怕在農曆新年過後，或會出現較多的結業和裁員。」又引述業界稱，現時不少中小企和自由工作者正掙扎求存，願意主動加強防疫措施，在更有效防止病毒傳染的前提下，換取盡可能部分恢復營業、恢復進行一些活動，也讓市民有多一點喘息的空間。

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記者：林曉君