天水圍食環署天幕街市上月開幕　構思至落成啟用僅用約一年時間

▲ （發展局局長網誌圖片）

天水圍的食環署天幕街市上月開幕，發展局局長黃偉綸今日（17日）發表網誌，介紹食環署天幕街市的建築設計特色。

黃偉綸指出，天水圍的食環署天幕街市的項目由構思、撥款、興建以至落成啟用，僅僅用了約一年的時間，令市民和租戶早日受惠。他提到行政長官在《2018年施政報告》提出在西鐵線天水圍站對出的天福路路段興建新公眾街市，但由於興建永久街市一般需時6至7年，港府在2019年10月公布，在附近天秀路公園旁的空地設立臨時街市，以期在新街市大樓工程完成前，讓市民有多一個購買新鮮糧食的選擇。

他引述建築署高級工程策劃經理陳敬德表示，為了令工程盡快完工，食物及衞生局、食環署和建築署在多方面攜手合作，包括商討街市的布局安排、解決技術和環境問題，以配合食環署的營運操作等。承建商2020年1月開始施工，但正正遇上新冠疫情第一波，內地廠房臨時關閉，建築材料供應亦緊張，幸而工程團隊即時作出應對，靈活調動施工程序，承建商亦與供應商緊密聯繋，作應變安排，幸得高效能團隊，才可令項目在疫情下仍能於指定時間內完工。

建築署高級建築師曾偉倫又指出，為配合地區需求，盡早建成臨時街市，署方採用「組裝合成」建築法（MiC），建築物大部分組件先在廠房預製，然後運往工地裝嵌；上蓋則採用「供製造和裝配的設計」（Design for Manufacture and Assembly），避免「落石屎」等濕施工方法（wet trades）；地腳採用突出地面的設計，減少挖掘工作，縮減施工時間和便利興建，令天幕街市只需一年時間便落成啟用。

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天幕街市有36個固定攤檔，加上四個臨時檔位，共提供40個攤檔。街市行人通道寬敞，並設有無障礙設施，而主要出入口位於街市的東西兩方，另有四個副出入口，方便居民從公園、附近民居或車站進入街市。建築物兩旁則設有綠化設施和長凳，方便長者和居民購物後稍作休息。街市亦用了柔和的木系色調，配合天花不同的主題色彩—藍、橙、綠，與攤檔售賣的新鮮食物互相呼應。

在疫情下，為了讓市民放心逛街市，工程團隊特別引入新技術，與納米及先進材料研發院和香港科學園的創科公司合作，在攤檔之間安裝防污抗菌的陶瓷板，亦把「納米塗層」技術應用於通風位置，減少塵埃積聚，以及安裝智慧垃圾回收機等，把科技帶進社區，同時為創新科技提供實地試點，推動本港科技發展。

他指出，街市啟用至今整體運作暢順，而在街市售賣蔬菜的租戶林小姐表示，每日下午3時至6時，是人流最多的時候，加上街市環境舒適，吸引不少街坊捧場。

另外，售賣乾貨（模型）的租戶陳先生表示，街市環境清潔整齊，故有家長會帶小朋友前來購物，適逢他的攤檔在聖誕假期開市，故生意不錯。街坊梁太亦表示，街市貨品種類繁多，加上位置方便，日後會再來光顧，購買日常所需。

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責任編輯：郭詩詩