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【名模夢碎】29歲抑鬱女遭家人困鐵籠5年 現暴力行為咬爛衫僅以麻包袋蔽體

親子 12:36 2021/01/17

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菲律賓一名29歲女子因患上抑鬱症，遭家人困在鐵籠5年。

菲律賓一名29歲女子Bebe，長相清秀、身材苗條，夢想成為模特兒。可是在7年前，她患上抑鬱症，病情反覆，不時出現幻覺及暴力行為。家人無力負擔醫藥費，決定在家中建一個巨型鐵籠，將Bebe關在裏面長達5年之久。由於Bebe病發時會把衣服咬爛，現時只以麻包袋蔽體。

綜合外媒報導，Bebe原本與家人同住，在當地一間商店工作。她一直希望成為模特兒，卻在2014年患上抑鬱症，開始出現幻覺，隨即入院治療。一年之後，她的病情好轉，醫生也感到樂觀，讓她回家與家人生活。

不過在她回家之後，父親患重病，家人無法同時負擔兩人的醫藥費，決定暫停帶Bebe去治療。Bebe停藥之後病情變得嚴重，她的朋友Glyzel Bullos指出，Bebe出現暴力行為，包括向鄰居扔東西，亦曾亂跑失蹤一周。家人聲稱為了Bebe的安全，把她關在家中一個大鐵籠中，至今已達5年。

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友人續指，Bebe 5年來一直在鐵籠生活，家人會把食物裝好再送進去。由於Bebe病發時會把衣服咬爛，家人讓她披麻包袋蔽體。友人又指家人是為了保護Bebe才把她關進鐵籠，

他們把Bebe關在籠中，是為了防止她傷害自己，並非因為他們不愛她。

現時友人正在籌募資金讓Bebe接受治療，但私人精神病院的費用高昂，希望有心人能夠幫助，「把昔日的Bebe找回來」。

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責任編輯︰王明芳

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