【智慧醫院】范鴻齡指發展智慧醫院為醫管局未來重要發展策略　盼可解決人手和服務供求失衡問題

▲ 醫院管理局主席范鴻齡。（資料圖片）

醫院管理局主席范鴻齡今日（17日）發表網誌指，發展智慧醫院是醫院管理局未來最重要的發展策略之一，希望除了可以改善醫院的軟硬件外，亦可以透過人工智能、大數據去輔助醫療，以及透過科技解決一直面對的人手和服務供求失衡的問題。

范鴻齡表示，醫管局希望透過引入科技，解決一直以來桎梏公立醫院持續發展的老問題，並希望優化公立醫院的服務，令公立醫院與時並進，而病人亦可以更現代化的醫院接受更優質的醫療服務。

他坦言要在40多間醫院中加入智慧元素，需要解決的問題可以說是千頭萬緒，包括硬件上，部分舊醫院的空間或網絡配置上，都需要做大量改善工程才可配合智慧醫院的發展；軟件方面，要在繁忙的醫院中引進全新系統，要確保病人安全、令同事接受，同時又可以影響醫院運作，難度絕對不難想像。然而，當局在過去3間公立醫院作為發展智慧醫院的試點，包括天水圍醫院、將軍澳醫院，以及伊利沙伯醫院。

天水圍醫院在智慧醫院項目中，引入了幾組智慧機械人，包括「安仔」、「小清」、「佳佳」和「多多」，他們除了協助醫院保安巡邏、清潔，亦會在病房協助醫護人員照顧病人。天水圍醫院是全港首間全面智慧化運作病房的公立醫院，醫護人員透過智慧醫療儀器，可以隨時監察病人的生命表徵，例如量血壓或量體溫等，大大提高照顧病人的效率；醫護人員亦可在智慧病房中執行醫療指令，例如處方藥物等亦可以簡單地透過平板電腦和網絡進行，大大減省醫護人員的繁瑣工作，讓醫護人員可以更集中人手專注照顧病人。

將軍澳醫院近年亦發展了不少遙距診療技術，在最新的遙距診療上的發展中，更是透過5G技術進行遙距手術或醫療程序，其好處除了畫面清晰外，低時延的網絡服務亦有助醫護人員作實時醫療操作。在疫情期間，讓病人不用返回醫院亦可以透過網絡繼續接受治療；另如有確診病人需要進行覆雜的醫療程序，資深的醫護人員可以透過5G實時視像通訊科技作出實時遙距指示，確保前線醫護人員可以順利和安全地完成有關程序，同時亦可減少醫護人員與確診病人的接觸，減低受感染的風險。

他指出，智慧醫院是一個長遠的目標，雖然已經起步，但未來還有很長的路要走，又指當局已已訂下計劃，日後舊醫院在規劃重建時，會優先考慮加設智慧醫院的配套和網絡設備，確保日後所有醫院都可以配合科技的發展，添加智慧醫院的設備。至於一些較新的醫院，只要在硬件配套上合適，當局會陸續引入更多智慧醫療設備，希望在未來逐步變身成為一間真真正正的智慧醫院。



當局的長遠目標是希望可以改善醫院的軟硬件外，亦可以透過人工智能、大數據去輔助醫療，希望日後每一間醫院都充滿智慧，醫護人員可以透過科技的協助為病人提供優質的服務，以及透過科技解決一直面對的人手和服務供求失衡的問題。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩