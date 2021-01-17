【兒孫滿堂】媳婦為胡楓舉行89歲網上生日會　各地兒孫+契仔契女為修哥賀壽【有片】

▲ 胡楓（修哥）的89歲網上生日會很熱鬧！

胡楓（修哥）將於明天（1月18日）踏入89歲，可是受到新冠肺炎疫情影響，修哥部份的家人因為身在外地未能回港為他賀壽，幸好胡楓的家人都很有心，大家齊集網上為修哥舉行生日會，十分熱鬧。

此外，胡楓的契仔契女及圈中好友如張學友、張家輝、三哥苗僑偉、米雪、羅蘭、Joe Junior也有祝賀他，令修哥非常開心。

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親友為修哥賀壽

親朋好友於網上生日聚首為修哥慶生，胡楓接受無綫娛樂新聞台女主播潘盈慧訪問指，是次的網上生日會由他的媳婦安排，他欣喜道：「見到這麼多朋友，我非常開心。」他又謂：「《愛‧回家》的美女們也有祝賀我。」

談到生日願望時，修哥說：「每年也是這樣，生日希望（大家）開心點、身體健康，另外就是家人都平安，所有朋友都平安大吉。」

修哥受訪期間曾拿起水杯喝水，被網民發現其水杯印有他與亡妻呂詠荷的合照，也代表太太也有「參與」是次生日會，畫面感人。

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胡楓破紅館紀錄

2018年，胡楓曾以86歲高齡舉行紅館演唱會，打破最大年紀開騷的紀錄。修哥原定於去年再開個唱，以88歲之齡再破自己的舊紀錄，惟演唱會事業大受疫情影響，以致修哥需要將演唱會延期舉行。

胡楓好友羅蘭祝福他今年能順利舉辦演唱會，並將以89歲高齡刷新舊紀錄。

同場加映：梁禹勤專訪