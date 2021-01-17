【家庭悲劇】六旬兄妹未婚照顧九旬病母 母聖誕節亡兄妹生無可戀伴屍多日上吊

台灣發生倫常慘案，一對6旬兄妹均未婚，平時輪流照顧患有慢性病的九旬病母，病母聖誕節因病離世，兄妹生無可戀伴屍多日上吊亡，身旁留下遺書及大筆現金，盼向親戚還債，並由他們代為處理後事。

綜合台媒報道，台北市士林區一對分別65歲及63歲的李姓兄妹，與94歲母親同住，前日（15日）家中傳出惡臭，鄰居報警求助，警方接報後到場破門而入，發現兄妹在露台上吊輕生，母親則倒臥房間床上，3人均當場證實死亡，並相信已死去至少一周。

警方發現李男身旁留下100萬元（新台幣．下同，約27萬港元）現金，並寫下字條稱：

母親是25日過世，100萬還表弟，另外10萬由阿姨幫忙處理後事。

住同棟大廈的表弟聞訊趕至，得悉3人死訊相當詫異。他指自己平常忙於生意，與死者接觸不多，最近一次在去年中上樓探望，當時3人很正常，更與表哥回憶童年事。

表弟又稱，李姓兄妹以前做業務工作，現已退休，並未聽說他們有經濟困難。前陣子有聞到惡臭，以為是老鼠臭味，豈料今天接到表哥的死訊，他眼眶泛紅地說，「我到現在還一頭霧水，怎麼會發生這種事情？」

據悉，死者兄妹均未婚，平常照顧有慢性病的母親，也疑患抑鬱症。檢警經相驗後，確定94歲老婦，因心肺衰竭死亡，2名兄妹則是上吊輕生。

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責任編輯：羅嘉欣