【新冠肺炎】中大偵查隱性感染研究揭少於1%人曾受感染　第二期研究即日起招募二千港人參加

▲ 中大醫學院即日起招募二千港人參加偵查隱性感染研究。

中大醫學院去年開展新冠病毒隱性感染研究計劃，為逾2000名未曾發病的巿民抽血化驗，當中找出少於10人曾受感染，整體比例低於1%。策劃研究的中大醫學院微生物學系系主任陳基湘表示，首輪結果顯示本港的隱性感染比率低，代表港府防疫措施做得妥當，認為有關人士體內已有抗體，可考慮不在短時間內注射新冠疫苗。計劃的第二期研究即日起招募2,000港人參加，期望6至8周完成。

部分新冠肺炎確診者為無病徵感染，為了解社區隱性病人比率，有關計劃第一期研究於去年4月起招募約3,000人參加，最終共有逾4,000人申請。研究團隊從中抽出約2,200名成人參加者，並分別在第一及第二波疫情情緩和之際，透過血清測試檢測體內是否有抗體，以判斷他們是否曾受感染，結果發現僅不足10人曾受感染，陽性隱性比率低於1%。

陳基湘指出，陽性比率低於1%是較預期估算低，相信是因第二、第三波的疫情主要是輸入個案，故社區的隱性感染者只佔少數，又認為是一個好消息，說明港府堵截漏洞的防疫措施做得妥當：

至於第四波，如果我們找到的隱性感染者數量是高了很多的話，就要看看有沒有甚麼漏洞仍然存在。

陳基湘續指，以往的疫症，如2003年的沙士中，曾亦做過類似研究，惟因感染沙士的病徵非常明顯，故在研究中未能找出隱性感染者；而新冠肺炎患者可以是無病徵感染，團隊故開展有關計劃，然而找出的隱性感染者的職業、年齡等均有不同，故暫未能透過結果找出各人共通點，當中更發現部分人的家人亦曾受感染，惟有關數字並不納入今次的計算結果。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

港府最快下月起會為市民接種新冠疫苗，陳指團隊將會從隱性感染者的抗體水平中，推測其是何時感染，又相信其抗體水平與確診者的分別不大，約有半年至一年的保護力，認為有關人士可考慮不在短時間內注射疫苗。

本港的第四波疫情反覆，陳基湘相信病毒已滲入社區，故計劃會開展第二期研究，期望在6至8星期內完成，預料會找出多於1%隱性感染者。

預計第二期研究可找出的第四波的隱性感染會是第一期研究的10倍，整體的陽性比率會多於1%。

有關研究由即日起至本月29日起，再招募2,000名成人參加，費用全免，當中的個人資料亦會完全保密，只就整體研究結果作出分析。有興趣人士可先發送WhatsApp訊息至電話號碼6590 5746或6714 0697，表達參加意願，或以QR Code掃瞄報名。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩