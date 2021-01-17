【救人一命】11歲男童全身傷痕遭禁食　機警侍應暗傳紙仔救人揭酷刑級家暴案

▲ 美國一名女侍應觀察到一名男童有多處傷痕兼無飯食，暗中傳紙仔詢問男童後，報警將他救出。

虐兒案一宗都嫌多！美國一名女待應在餐廳工作時，細心觀察到一名11歲男童神情有異、身上有多處傷痕，加上隨行父母不讓他進食，便暗中寫紙條傳給男童看︰「你需要幫助嗎？」男童點頭示意後，待應隨即報警救出男童，獲當地警方大力表揚。

據美國《霍士新聞》報道，於元旦1月1日在美國奧蘭多一間餐廳內，育有18歲女兒的媽媽級女侍應Flavaine Carvalho，原本當日放假卻回來幫手，被《霍士新聞》記者形容為「在對的時間做對的事」。女侍應接待了一家人來用膳，她發現所有人在大快朵頤之際，唯獨隨行的男童沒有食物，默默坐在一旁。

▲ 女侍應秘密將紙條傳給男童看。（GoFundMe圖片）

女侍應上前詢問是否食物有問題，男童的父親回應男童會回家吃飯，沒有為他點餐。此時她注意到，男童的眉間有一條很大的傷痕，且臉、眼和手臂都有多處傷痕，看來很悲傷。

暗傳紙條︰你需要幫忙嗎？

女侍應認為男童可能被父母虐待，於是她暗中寫了一張紙條︰「你需要幫忙嗎？」她擋著男童家人的視線，秘密傳給男童看。經多次嘗試後，男童終於看到，並微微點頭示意需要幫忙。Carvalho隨即報警求助︰

這男孩有瘀傷，沒有吃飯，我不知道該怎麼辦，可否給我一些建議？

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綁腳倒掛男童 迫做半小時平板支撐

警方迅速到場救出男童，並送到醫院接受治療。警方揭開男童的悲慘生活，長期被34歲繼父虐待，包括用木掃把和拳頭毆打，更綁起他的腳踝和頸部，將他倒掛在門上。父母亦常藉詞懲罰他「不准吃飯」，還要做30分鐘的平板支撐，未能做到就會遭毒打。

在去年聖誕節期間，男童更慘遭「酷刑」，父母以「聖誕老人要懲罰你」為由，將他雙手銬在手推車上。31歲生母向傳媒承認，對於丈夫施虐一直知情，但從沒有將兒子送院治理。

醫生指，男童的體重比同齡孩子瘦9公斤，臉部與手臂有明顯瘀青及傷痕。警方以虐待兒童等罪名，拘捕男童的繼父和生母，並將女侍應的英勇事跡在facebook專頁上公開表揚。

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責任編輯︰林綺玲