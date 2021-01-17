【歲月不饒人】袁偉豪被指面容憔悴不復當年 張寶兒解釋Benjamin變殘背後原因
娛樂 15:32 2021/01/17
TVB上周日舉行年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》，上位小生袁偉豪盛裝打扮出席卻被指外表變殘，不復當年參選《香港先生選舉》時的狀態。
袁偉豪太太張寶兒為他護航，解釋其身體狀況變差源於辛苦工作及因為其助養的小孩不幸離世，以致他近日面容憔悴。
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面對種種批評，袁偉豪似乎不太在意，並於社交平台分享他收到的慰問。他說：「收到uncle 的問侯😎 Have a great Sunday 🌞」
張寶兒開工時被問及袁偉豪變殘一事，她為老公解釋指：「他近日不在狀態除了可能因為正在趕工拍劇外，亦因為他助養的兒童不幸離世。」
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袁偉豪日前於社交平台分享其助養兒童離世的消息，他寫道：
得知你離開了的消息
心情非常低落
拿起你曾經寫過給我的便條
更令我心碎
我很慚愧
連給你一次回信的機會也沒有
祈求你去到另一個世界
不再需要受病魔折磨
下一生
可以去一個更好的地方
#Alex
#worldvision
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撰文 : TOPick柴犬出動