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【雙倍人情】姊妹同日結婚擺酒收兩份人情 賓客無奈：食一餐俾兩份錢

親子 16:00 2021/01/17

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越南兩姊妹日前同日擺酒，收取兩份禮金，引來網民熱議。

舉辦婚宴本為與親朋好友慶祝婚事，越南一對姊妹卻令賓客感到無奈。為了節省金錢，越南兩姊妹日前決定在同一天舉辦婚宴，只發一份請柬邀請親友出席，卻要求賓客給予兩份人情，令賓客大感無奈。

據外媒報導，一名男子在社交媒體上分享，指來自越南義安省的兩姊妹，日前一同舉辦婚禮，並收取兩份人情。從他上傳的照片可見，這對姊妹穿着款式相近的紅色禮服，兩名新郎則穿着黑色西裝；兩對新人在婚禮過後與親友合影。

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收取兩份人情令部分賓客不滿，認為他們只在一次婚宴用餐，卻要付出雙倍價錢。

對於人情爭議，新娘稱因臨近農曆新年，家中沒有足夠的錢舉辦兩場婚禮，才會決定一起擺酒。

事件在網上傳開後，引來網民熱議。有網民認為此安排對賓客不公平，只享用一次酒席菜餚卻要付雙倍錢，「說白了就是為了省錢，然後賺雙倍禮金」。

不過也有網民認為此安排沒有問題，指兩姊妹一同結婚，組織兩個家庭，禮金分開付也是正常；而且結婚人情代表對新人的祝福，與享用酒席沒太大關係。

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責任編輯︰王明芳

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