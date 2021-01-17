【新冠肺炎】本港新增55宗確診個案　4宗輸入個案51宗本地個案

本港新冠肺炎疫情持續，今日（17日）新增55宗確診個案，包括4宗輸入個案、51宗本地個案，有16宗屬不明源頭感染，另有80宗初步陽性個案，累計9,557宗，另有1宗疑似個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理何婉霞於政府總部見記者，交代最新疫情。

張竹君表示，今日新增55宗確診個案，涉及16名男子、39名女子，介乎1歲至90歲，有10宗於臨時檢測中心檢測出來。今日新增個案包括4宗輸入個案；另有80宗初步陽性個案，涉及一名深水埗欽洲街護老院的院友。詳情即看：【下一頁】

餘下51宗本地個案，16宗涉及感染源頭不明，有35宗與早前確診個案相關，而中九龍隧道群組增3宗確診，群組共增至33人感染。將軍澳藍田隧道新增4宗確診，群組增至46人感染。

至於油尖旺區的確診情況，張竹君指出新增4座大廈出現確診個案，包括佐敦南京街5號懷高大廈、炮台街常安大廈、旺角渡船街18號、廟街157至159號。詳情即看：【下一頁】

醫管局表示，明愛醫院一名在舒緩病房工作的護士，他家住強制檢測範圍；在1月16日經檢測發現初步確診，她本身並無病徵，據其工作性質估計，該名醫士應為社區感染而非院內感染個案。詳情即看：【下一頁】

本地個案中，有一宗為老人院舍確診個案，為欽洲街溫暖護老院居住的院友，於本月14日開始咳，院舍安排其做檢測，一直在院舍居住，較少外出，所以懷疑有院內傳播，已安排65位同層院友及15名員工安排接受檢疫。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜