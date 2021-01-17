【腸道益生菌】研究指逾6成慢性病患者腸道失衡　專家倡補充益生菌菌種改善

▲ 香港腸道微生物組學會榮譽會長盧景勳指，不同健康問題群組所缺乏的益生菌有所不同。(受訪者提供)

港人生活繁忙，容易忽略腸道健康。香港腸道微生物組學會一項研究發現，當中超過6成慢性病患者有腸道失衡情況，健康人群亦有逾3成出現輕度同類情況。當中，反映亞健康問題在香港十分普遍，專家倡補充個人缺乏的益生菌菌種，改善不同健康問題。

學會隨機抽樣分析265位香港市民的糞便樣本數據，進行腸道菌群核酸測試技術，了解普遍港人腸道微生態平衡情況，及出現不同健康問題如濕疹、便秘、肥胖傾向的相關性。當中超過一半參加者患有兩個或以上健康問題，其中有123位參加者有濕疹及皮膚過敏，140位有慢性便秘，以及142位有超重及肥胖問題。至於在腸道菌群核酸檢中，發現有62%的慢性病患者出現腸道失衡情況，當中34%更達中等至嚴重水平。

另外研究亦發現38%的健康人群也有腸道失衡情況（9成屬輕微程度），反映健康人群也可從調理腸道，改善健康。

香港腸道微生物組學會榮譽會長、皮膚科專科醫生盧景勳指出，患有濕疹 、便秘及肥胖的參加者腸道的「壞菌」如念珠菌及金黃葡萄球菌比例，比健康人群高出2倍；而不同亞健康群組所缺乏的「益生菌」也有所不同，例如濕疹患者大多缺乏嗜酸乳桿菌， 便秘患者及肥胖患者大多缺乏植物乳桿菌，顯示要補充不同的益生菌改善相關問題。

此外，中大生物醫學學院副院長徐國榮亦指，腸道菌群的未來研究方向將聚焦於不同慢性病，並多以社區形式進行，檢測普遍市民的腸道菌群於治療前後的對比，以收集數據，向精準的診斷及治療發展。

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責任編輯：蘇文軒