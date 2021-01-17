【臨危不亂】高速行駛突遭乘客持手錘狂扑頭 巴士司機血流披面臨煞車救39人

貴州1名長途巴士司機，日前在高速公路行駛時，突遭一名乘客手持敲碎玻璃用的手錘「扑頭」，雖血流披面，幸其臨危不亂仍緊握軚盤，直至煞停巴士，挽救全車39人性命。

綜合内地媒體報道，事發於本月9日早上8時許，當時李姓長途巴士司機正從福州駛回貴州省六盤水市，車上共有39名乘客，高速公路行駛期間，突然一名男乘客取下車窗附近的手錘，並走到駕駛座旁襲擊巴士司機的頭部，頓時血流披面。由於當時車速達每小時74公里，司機為確保乘客安全，不顧個人安危，忍痛煞停巴士。

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據報巴士上39名乘客全數安全，李姓司機事後被送往醫院治療，頭部3處傷口共縫13針，涉事男乘客亦以涉嫌以危害公共安全罪被拘捕，雙方彼此不認識，行車期間沒有爭執，施襲原因未明，案件仍在進一步調查中。

李姓司機事後憶述被打感受，「頭上的血已經噴在方向盤上了」，又稱「即使馬上昏倒了，我都是想着這車乘客的生命安全，如果這車真的翻下去了，那麼事情後果不堪設想」。

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